M jak miłość, odcinek 1895: Marcin wyciągnie z Agnes całą prawdę o podłym kochanku. Córka Artura wyzna, jak Martin skrzywdził inne kobiety - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1895 - poniedziałek, 8.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Przyjazd Martina do Grabiny w 1895 odcinku "M jak miłość" wzbudzi przerażenie Agnes, która wypatrzy prześladującego ją byłego kochanka przed miejscowym sklepem. Niemiec zacznie wypytywać mieszkanki wsi o Artura Rogowskiego, gdzie mieszka lekarz i gdzie jest jego przychodnia. Niedługo potem Marysia (Małgorzata Pieńkowska) przekaże mężowi, że w ośrodku zdrowia szukał go jakiś obcokrajowiec z niemieckim akcentem. Rogowski domyśli się, że to Martin, którego tak boi się Agnes?

Agnes w 1895 odcinku "M jak miłość" nie przyzna się, że jest córką Rogowskiego

By chronić niemiecką lekarkę przed nieobliczalnym Martinem w 1895 odcinku "M jak miłość" Rogowski wezwie do Grabiny Marcina i zleci detektywowi odnalezienie prześladowcy Agnes. Nie będzie jeszcze wiedział, że to jego córka, bo Agnes ukryje przed Arturem wynik badania DNA. Tylko Basia (Karina Woźniak) będzie wiedziała, że Agnes jest jej siostrą, że mają tego samego ojca.

Agnes nie było jedyną ofiarą Martina w Niemczech. Oto, co wyjdzie na jaw w 1895 odcinku "M jak miłość"

Podczas rozmowy z Agnes w 1895 odcinku "M jak miłość" Marcin wyczuje, że Niemka mu nie ufa, że nie chce powiedzieć, co tak naprawdę zrobił Martin, dlaczego tak się go boi i musiała przed nim uciekać z Berlina do Polski. Ale od tych informacji będzie zależało, czy Chodakowski znajdzie Martina zanim on dopadnie Agnes. Wreszcie córka Rogowskiego przyzna, że nie była jedyną ofiarą Martina, że to nieobliczalny mężczyzna.

- Czyli zachowywał się tak już w stosunku do swojej poprzedniej partnerki? - upewni się Marcin.

- Dowiedziałam się o tym dopiero, kiedy sama odeszłam od Martina... Ona też przed nim uciekała. On chyba nie może znieść myśli, że jakaś kobieta może go zostawić - wyzna Agnes, która w 1895 odcinku "M jak miłość" będzie drżała ze strachu, że Martin ją skrzywdzi.

- Zrobimy tak... Namierzę faceta i ustalę, jak wygląda sytuacja. Będę potrzebował jego danych: nazwiska, adresu, telefonu, marki samochodu... - Marcin wyjaśni Agnes, co planuje teraz zrobić,żeby ją chronić przed prześladowcą.

Ucieczka Agnes przed Martinem z Grabiny w 1895 odcinku "M jak miłość"

Nie tylko dla Chodakowskiego, lecz także dla Artura w 1895 odcinku "M jak miłość" stanie się jasne, że Agnes potrzebuje pomocy, że Martin to niebezpieczny człowiek, który nie cofnie się przed nim i może być dla niej poważnym zagrożeniem. Ucieczka Agnes z Grabiny wcale nie rozwiąże jej problemu, bo Martin będzie podążał za nią krok w krok.