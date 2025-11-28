M jak miłość, odcinek 1895: Dorota zrezygnuje ze sprzedaży domu i nie adoptują z Bartkiem dziecka? To najgorsze, co może się stać - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2025-11-28 12:14

W 1895 odcinku "M jak miłość" Dorota (Iwona Rejzner) i Bartek (Arkadiusz Smoleński) będą musieli zmienić plany na przyszłość? Zdecydowali się już na sprzedaż domu w Grabinie, bo kupili dom po zmarłych rodzinach Doroty w Podkowie Leśnej, żeby tam wychować dziecko, które pragną adoptować. Ale to się może nie udać! Po wyjściu Doroty ze szpitala ogarnie ją strach, że sąd nie przyzna im dziecka do adopcji, że nie zostaną rodzicami. Czy najgorsze obawy się potwierdzą? Sprawdź, co już wiadomo.

"M jak miłość" odcinek 1895 - poniedziałek, 8.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Wyprowadzka Doroty i Bartka z Grabiny w 1895 odcinku "M jak miłość" będzie kwestią kilku dni. Tuż po tym jak Lisiecki odbierze żonę z kliniki, gdzie pożegna się z Frankiem (Jarosław Śmigielski), osieroconym chłopcem, którego pokochała jak matka, sprawy nabiorą tempa. Jednak w pewnym momencie przeprowadzka stanie pod znakiem zapytania. Tak jak sprzedaż rezydencji milionerki.

Pożegnalna kolacja Doroty i Bartka z przyjaciółmi w 1895 odcinku "M jak miłość"

To nie Bartek w 1895 odcinku "M jak miłość" zmieni decyzję, tylko Dorota. On będzie czekał na żonę z niespodzianką, uroczystą kolacją, żeby mogli podczas wspólnego wieczoru pożegnać się z przyjaciółmi, Jagodą (Katarzyna Kołeczek) i Tadeuszem (Bartłomiej Nowosielski). I wtedy żona poinformuje go, że chyba popełniają wielki błąd, sprzedając dom w Grabinie, gdzie mają tyle bliskich osób. 

Nie przegap: M jak miłość, odcinek 1895: Dorota pożegna się z Frankiem. Nie zapomni o chłopcu ze szpitala, dla którego będzie jak matka! - WIDEO

Czy Dorota i Bartek z "M jak miłość" adoptują dziecko?

Ponieważ ze względu na wypadek Doroty i jej pobyt w szpitalu musieli na jakiś czas zrezygnować z kursu adopcyjnego w ośrodku, teraz Dorota uzna, że adopcja dziecka w ogóle nie dojdzie do skutku, że nie dostaną rodzicami. A tym samym ich plany na przyszłość, nowe życie w Podkowie Leśnej legną w gruzach.

- A co jeśli sąd nigdy nie przyzna nam dziecka do adopcji? Może zbyt pochopnie sprzedajemy ten dom? - wystraszona Dorota podzieli się swoimi obawami z Bartkiem. 

Póki co, w 1895 odcinku "M jak miłość", Dorota i Bartek nie zostaną wykreśleni ze szkolenia dla rodziców w ośrodku adopcyjnym. Ale nie będą mieli żadnych gwarancji, że adopcja dziecka dojdzie do skutku. Lisiecki nie będzie podzielał obaw żony, nie zacznie, tak jak ona, kreślić czarnych scenariuszy, wierząc w to, że los będzie dla nich łaskawy i w ich życiu pojawi się upragnione dziecko. 

M jak miłość. Dorota i Bartek zostaną rodzicami! Adoptują dziecko i znajdą kupca na dom w Grabinie
Super Seriale SE Google News

Polecany artykuł:

M jak miłość, odcinek 1898: Magda wyjdzie z aresztu! Baczewski zatrzymany przez…
M jak miłość, odcinek 1895: Dorota zrezygnuje ze sprzedaży domu i nie adoptują z Bartkiem dziecka? To najgorsze, co może się stać - ZDJĘCIA
26 zdjęć