M jak miłość, odcinek 1895: Agnes pozna inną twarz Basi! Wścibska córka Artura postawi jej ultimatum - ZDJĘCIA

2025-12-08 20:47

W 1895 odcinku "M jak miłość" Basia (Karina Woźniak) pokaże Agnes (Amanda Mincewicz) swoją prawdziwą twarz, czym mocno zszokuje straszą córkę Artura (Robert Moskwa)! Tym bardziej, iż będzie ona zupełnie inna niż do tej pory zdążyła poznać! W 1895 odcinku "M jak miłość" Rotke otwarcie zarzuci swojej przyrodniej siostrze wścibskość, a ta długo nie pozostanie jej na dłużna! A na dodatek postawi jej jeszcze ultimatum! Jakie? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA!

"M jak miłość" odcinek 1895 - poniedziałek, 8.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1895 odcinku "M jak miłość" Basia wciąż nie będzie mogła dojść do siebie po odkryciu, że Agnes jest biologiczną córką Artura, a jej starszą siostrą! Młoda Rogowska postanowi mieć pewność, że jej ojciec na pewno o niczym nie wiedział, dlatego jeszcze raz zapyta o to Rotke, która kolejny raz jej to potwierdzi!

- Czyli... twoja mama ukrywała to przed tobą i... mój tata o niczym nie wiedział, tak? - postanowi upewnić się Basia, na co Agnes twierdząco pokiwa głową, ale dla młodej Rogowskiej to wciąż będzie za mało! Do tego stopnia, że w 1895 odcinku "M jak miłość" każe jej przysięgać, co Rotke oczywiście także uczyni - Przysięgam. Sama dopiero dowiedziałam się niedawno.

Basia i Agnes w 1895 odcinku "M jak miłość" powiedzą, co o sobie myślą 

Ale w 1895 odcinku "M jak miłość" Basia na tym nie poprzestanie i zacznie jeszcze wypytywać Agnes o powody przyjazdu do Polski! Tym bardziej, iż sama już będzie świadoma, że nie zjawiła się w Grabinie wyłącznie ze względu na Artura, czym mocno ją zszokuje!

- I przyjechałaś do Polski, żeby się z nim spotkać i mu to powiedzieć? - zapyta Rogowska.

- Nie wiem. Nie, na pewno nie tylko dlatego. Miałam jeszcze inne problemy, ale to jest nieważne - przyzna Rotke.

- Chyba nawet wiem jakie - burknie Basia, czym kompletnie zaskoczy Agnes - Przez przypadek podsłuchałam rozmowę rodziców, ale nie znam szczegółów...

Do tego stopnia, że w 1895 odcinku "M jak miłość" wściekła Agnes zdecyduje się otwarcie wyrzucić Basi, co o niej myśli! Ale przyrodnia siostra nie pozostanie jej zbyt długo dłużna!

- I się ich nie dowiesz ode mnie. Basia, ty jesteś naprawdę wścibską osobą. Szperasz po szufladach, podsłuchujesz... - zacznie wyliczać jej Agnes, ale Basia wejdzie jej w słowo - Wiesz co, ty też nie jesteś niewiniątkiem, okej?

Basia dochowa sekretu Agnes tylko pod jednym warunkiem w 1895 odcinku "M jak miłość"!

Jednak mimo wszystko w 1895 odcinku "M jak miłość" Agnes postanowi się upewnić, czy Basia na pewno jej nie wyda przed Rogowskimi! Tym bardziej, że to ona jako pierwsza dowie się o jej sekrecie. I choć młoda Rogowska obieca jej dyskrecję, to postawi jej przy tym jeden warunek! Ale na szczęście, na to Rotke będzie mogła się zgodzić!

- Ale nasza wczorajsza umowa jest nadal aktualna, tak? - upewni się Agnes.

- Tak, nie powiem nikomu. Ale mam jeden warunek. Jeżeli podejmiesz jakąkolwiek decyzję, to chciałabym, żebyś najpierw porozmawiała ze mną o tym - powie stanowczo Basia.

- Dobrze - odetchnie z ulgą Rotke, która już w 1895 odcinku "M jak miłość" będzie spodziewać się po swojej przyrodniczej siostrze wszystkiego!

