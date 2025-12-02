M jak miłość, odcinek 1894: Zaginięcie Hani. Córka Natalki zgubi się na szkolnej wycieczce! - ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1894 - wtorek, 2.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Problemy Natalki z Hanią w 1894 odcinku "M jak miłość" doprowadzą do tragedii i zaginięcia 10-latki? Niezupełnie, chociaż policjantka uzna, że to z jej winy Hania zgubi się podczas szkolnej wycieczki do rezerwatu w Grabinie. W środku lasu dziewczynka przepadnie bez śladu! Nikt, nauczycielka i koledzy z klasy, nie będą wiedzieli, gdzie jest Hania, ani też co się z nią stało.

Kłótnia Natalki i Hani o Adama Karskiego w 1894 odcinku "M jak miłość"

Zanim dojdzie do zaginięcia córki Natalki w 1894 odcinku "M jak miłość", samotna Mostowiaczka zarzuci 10-latce, że za bardzo wtrąca się do jej życia, że nie życzy sobie, żeby swatała ją z Adamem Karskim. A Hani będzie zależało tylko, żeby mama otworzyła się na miłość, zakochała się w swoim szefie z policji. Nie zrozumie pretensji matki, bo będzie przecież działała w dobrej wierze.

Wstrząsający telefon o zaginięciu Hani w 1894 odcinku "M jak miłość"

Po ich kłótni w 1894 odcinku "M jak miłość" Natalka odbierze wstrząsający telefon od nauczycielki córki. - Hania się zgubiła w rezerwacie! Muszę jechać - przekaże Adamowi, bo będzie musiała jak najszybciej opuścić komisariat policji.

- Ja prowadzę. Tylko wezmę rzeczy! - odpowie Karski, tonem nieznoszącym sprzeciwu.

Poszukiwania zaginionej Hani w środku lasu nie przyniosą żadnych rezultatów, a Natalka w 1894 odcinku "M jak miłość" będzie bliska paniki, że jej córce stanie się coś złego, że 10-latka się nie odnajdzie. Niestety Karski nie będzie miał dla Natalii dobrych wieści.

- Pozostałe dzieciaki niczego nie wiedzą. Wychowawczyni przysięga, że wszystkich przeliczyła po wyjściu z autokaru, ale gdy doszli do punku widokowego okazało się, że brakuje Hani.

- Tak się boję... Ostatnio ciągle się kłócimy. Dzisiaj rano też na nią nakrzyczałam. Ona się obraziła - wyzna zapłakana Natalka.

To on odnajdzie Hanię w 1894 odcinku "M jak miłość"! Specjalnie się zgubiła?

Niespodziewanie do Natalii zadzwoni Tadeusz (Bartłomiej Nowosielski), który w 1894 odcinku "M jak miłość" znajdzie Hanię na leśnej drodze przy rezerwacie. Kiedy dziewczynka będzie już bezpieczna, policjantka zapyta córkę, czy to naprawdę było zaginięcie, czy Hania znów czegoś nie knuła.

- Zrobiłaś to specjalnie, prawda? Żebym zaczęła cię szukać z panem Adamem?

- Nie, no co ty mamo... Ja tylko poszłam po wodę do autokaru. Sama mi mówiłaś, żebym dużo piła...

- Najważniejsze, że wszystko się dobrze skończyło - pocieszy Natalkę Karski.

- Ja już nie wiem, co ja mam robić... - stwierdzi załamana Mostowiaczka, a Adam udzieli jej bardzo dobrej rady, jak powinna teraz traktować Hanię.