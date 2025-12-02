M jak miłość, odcinek 1894: Adam Karski pocałuje Natalkę. Ma romans z inną, ale to mu nie przeszkodzi - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1894 - wtorek, 2.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Natalka i Adam w 1894 odcinku "M jak miłość" zbliżą się do siebie jeszcze bardziej. Ku radości Hani, która postawiła sobie za cel znaleźć dla samotnej matki faceta. Jej wybór padł właśnie na Karskiego, bo uznała, że przystojny komendant policji, z którym Natalia spędza tyle czasu także po służbie, pasuje do niej idealnie.

Czy Hania wyswata Natalkę i Adama Karskiego w 1894 odcinku "M jak miłość"?

Tyle tylko, że Natalce to się wcale nie spodoba. Zarzuci 10-letniej córce, że za bardzo wtrąca się w jej życie. Najpierw Hania chciała, że Natalka była z Bartkiem (Arkadiusz Smoleński), a kiedy z nim się nie udało, wybór dziewczynki padł na Adama Karskiego. Nawet szef policji zorientuje się, że Hania chce go wyswatać z Natalką. I nie będzie miał nic przeciwko temu. Chociaż ma romans z tajemniczą Paulą, która czasami spędza u niego całe noce.

Wreszcie w 1894 odcinku "M jak miłość" Natalka tak wkurzy się na Hanię, że zapowie jej, że nie będzie decydować, z kim ona ma być. 10-latce uda się jeszcze zaprosić Adama na rodzinną kolację do babci Barbary (Teresa Lipowska) do domu Mostowiaków. Wówczas znów pojawi się Paula.

Paula wkroczy między Natalkę i Adama w 1894 odcinku "M jak miłość"

Kochanka Karskiego bez zapowiedzi wkroczy na komisariat, by w 1894 odcinku "M jak miłość" wyciągnąć go na randkę. Zrobi to przy Natalii, która mimowolnie podsłucha ich rozmowę.

- Sorry, ale jestem w pracy... Kto cię tu wpuścił? - Adam nie będzie zachwycony wizytą Pauli.

- Mam swoje sposoby, przecież wiesz. Nie chcę przeszkadzać, tylko chciałam ci zrobić niespodziankę. Pamiętasz ten koncert, na który już nie znalazłeś biletów? No to udało mi się je zdobyć w ostatniej chwili i koncert jest dzisiaj.

- Przykro mi. Nie dam rady. Mogłaś zapytać - Karski odmówi Pauli, bo już umówi się z Natalią.

- No, ale przecież chciałeś iść...

- Ale mam już inne plany...

- Nie możesz ich zmienić? - naciski Pauli nic nie dadzą, gdyż to Natalkę, a nie ją wybierze Adam.

Pocałunek Natalki i Adama Karskiego w 1894 odcinku "M jak miłość"

W finale 1894 odcinka "M jak miłość" randka Natalki i Karskiego skończy się pocałunkiem. Po kolacji w domu Mostowiaków Adam odprowadzi dziewczynę pod sam dom i od razu zauważy, że obserwuje ich... Hania.

- Nie patrz, ale młoda nie odpuszcza - uprzedzi Natalię.

- Ciekawa jestem co teraz wymyśli?

- A może damy jej trochę satysfakcji i wtedy odpuści - zaproponuje Adam i pocałuje Natalkę na zakończenie wspólnego wieczoru. - Dostanę po gębie? - zapyta, by się upewnić, co do reakcji policjantki.

- Nigdy więcej tego nie rób! Na oczach dziecka... - uprzedzi go Natalia, która w 1894 odcinku "M jak miłość" będzie Karskim coraz bardziej zauroczona. Na tym pocałunku się nie skończy.

M jak miłość. Pierwszy pocałunek Natalki i Adama Karskiego z zaskakującym finałem