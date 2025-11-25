M jak miłość, odcinek 1893: Magda dręczona na przesłuchaniu! Zrobią z niej złodziejkę, która ukryła pieniądze na Kajmanach - WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1893 - poniedziałek, 1.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Aresztowana Magda w 1893 odcinku "M jak miłość" pogrąży się w rozpaczy, bo dotrze do niej, że wpadła w pułapkę wymiaru sprawiedliwości, chociaż nie zrobiła nic złego!

To oczywiste, że Budzyńska jest niewinna, że nie ukradła z konta fundacji miliona złotych darowizny od prezesa Jana Baczewskiego (Arkadiusz Głogowski). Ale nie zdoła tego udowodnić! Tak jak tego, że do jej komputera ktoś się włamał. Tym kim jest haker Błażej Święcicki (Adrian Budakow), działający w zmowie z Baczewskim na zlecenie swojego brata Kazimierza Święcickiego (Artur Paczesny), największego wroga Magdy!

Magda w 1893 odcinku "M jak miłość" nie udowodni, że jest niewinna!

Podczas przesłuchania przez aspiranta Przewrockiego w 1893 odcinku "M jak miłość", policjant zacznie dręczyć Magdę pytaniami, gdzie ukryła ukradzione pieniądze. Budzyńska nie będzie miała pojęcia o rachunku bankowym otwartym na jej nazwisko na Kajmanach.

- Nie ma pani żadnego konta na Kajmanach? - będzie naciskał Przewrocki. policjant. - Nie wiem, kto przelał te pieniądze! - zezna Magda, którą obciążą kolejne dowody, sfabrykowane przez hakera Błażeja Święcickiego.

Jak długo Magda spędzi w areszcie? Prokurator w 1893 odcinku "M jak miłość" zagrozi, że posiedzi rok!

Prokurator, który zajmie się sprawą Magdy w 1893 odcinku "M jak miłość" też nie będzie miał dla niej litości. Z góry zakładając, że jest złodziejką, że przywłaszczyła sobie milion złotych darowizny, która jej "Fundacja dla Dzieci i Młodych Dorosłych" miała przeznaczyć na stypendia dla dzieci, które opuszczają domy dziecka i zaczynają dorosłe życie na własny rachunek.

- Może pani tutaj posiedzieć trzy miesiące, pół roku, a może i rok! - prokurator ostrzeże Magdę, że szybko nie wyjdzie na wolność.

Rozpacz aresztowanej Magdy przy Andrzeju w 1893 odcinku "M jak miłość"

Nic dziwnego, że kiedy w 1893 odcinku "M jak miłość" do Magdy do aresztu podstępem dostanie się Andrzej, kompletnie się rozklei przy mężu.

- Nie rozumiem, co zrobiłam nie tak... - gorzko zapłacze, a Budzyński nie będzie mógł patrzeć na cierpienie żony.