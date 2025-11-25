M jak miłość, odcinek 1892: To on wrobi Magdę! Podstawiony Baczewski oskarży ją o kradzież miliona złotych darowizny dla fundacji - WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1892 - wtorek, 25.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Koszmar Magdy zacznie się, kiedy w 1892 odcinku "M jak miłość" zostanie wrobiona w przestępstwo, którego nie popełniła, a do tego nie będzie żadnych dowodów na jej niewinność! Po tym jak Budzyńska przyjęła dla swojej fundacji "Dla Dzieci i Młodych Dorosłych" 1 milion złotych "darowizny" od prezesa Jana Baczewskiego, przez głowę jej nie przejdzie, że to zemsta Kazimierza Święcickiego (Artur Paczesny), który napuścił na nią swojego brata, hakera Błażeja.

Tak Święcicki i Baczewski pogrążą Magdę w 1892 odcinku "M jak miłość"

Tego dnia w 1892 odcinku "M jak miłość" młody Święcicki dopnie plan pogrążenia Magdy, działając w zmowie z Baczewskim. Przygotowywał go od dłuższego czasu, dogadał się z prezesem dużej firmy elektronicznej, żeby pomógł mu zniszczyć Budzyńskiej życie, wpakować ją do więzienia na wiele lat.

O poranku Baczewski, opłacony przez Błażeja, zjawi się nagle na komisariacie policji i oskarży Magdę o przywłaszczenie darowizny od jego firmy - miliona złotych.

- Przelałem na jej konto znaczną sumę pieniędzy, ustaliliśmy harmonogram zagospodarowania tych środków… Niestety żadne środki do tej pory nie trafiły do podopiecznych fundacji. Obawiam się, że wpłacone przeze mnie pieniądze zostały najzwyczajniej w świecie zdefraudowane!

Magda nie będzie wiedziała, kto ją wrobi w kradzież pieniędzy fundacji w 1892 odcinku "M jak miłość"

Nieświadoma niebezpieczeństwa Magda w 1892 odcinku "M jak miłość" razem z Kingą (Katarzyna Cichopek) zaczną planować wypłatę stypendiów dla młodzieży opuszczającej domy dziecka. Spróbują zrobić obiecane przelewy dzięki ogromnej dotacji od Baczewskiego, ale odkryją, że konto fundacji zostało zablokowane. W banku Magda usłyszy tylko wyjaśnienie, że zrobiono to na wniosek "uprawnionego organu". Niestety nie zdąży tego wyjaśnić do końca. Nawet Andrzej nie sprawdzi, o co tak naprawdę chodzi.

Podczas powrotu do mieszkania w Warszawie, w 1892 odcinku "M jak miłość" Magda zostanie zatrzymana przez policję, aresztowana na środku ulicy. Aspirant Przewrocki (w tej roli Remigiusz Jankowski) bez wahania przedstawi założycielce fundacji zarzuty.

- Jest pani zatrzymana w sprawie nieprawidłowości w "Fundacji Dla Dzieci i Młodych Dorosłych". Pojedzie pani z nami!

- Chwila, moment, żona nigdzie nie pojedzie, to jakieś nieporozumienie! - protesty Andrzeja nie pomogą.

- Proszę się odsunąć i nie przeszkadzać nam w wykonywaniu czynności... - uprzedzi policjant.

Błażej Święcicki w 1892 odcinku "M jak miłość" nagra aresztowanie Magdy

Aresztowanie Magdy w 1892 odcinku "M jak miłość" będzie obserwował z ukrycia i nagrywał telefonem Błażej, by potem pochwalić się bratu, czego dokonał, jak zrealizował plan zemsty na Budzyńskiej.

Koszmarna noc Magdy w areszcie w 1892 odcinku "M jak miłość"

Niestety Magda trafi do aresztu, gdzie w 1892 odcinku "M jak miłość" spędzi całą noc. Przerażona tym, co się wydarzy, drżąc ze strachu i nie wiedząc, o co dokładnie chodzi i kto ją wrobił w przestępstwo. Nawet adwokat Magdy, Piotrek Zduński (Marcin Mroczek), nic nie wskóra, bo sprawa będzie poważna, a dowody przeciwko Budzyńskiej bardzo mocne.

