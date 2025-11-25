M jak miłość, odcinek 1892: Mateusz powie Majce o śmierci matki. Wyzna, kto jest dla niego najważniejszy - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1892 - wtorek, 25.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Już w 1892 odcinku „M jak miłość” Mateusz otworzy się przed Majką. Dziewczyna ewidentnie wpadła mu w oko, ale stara się zachowywać dystans, bo przecież wie dobrze o związku z Tomaszem (Chris Cugowski). Mostowiak zdaje sobie również sprawę, że sympatia jest notorycznie oszukiwana, a kolega z pokoju zdradza dziewczynę… Razem z Jankiem (Jakub Sirko) wręcz przyłapali Tomasza na schadzce z jego byłą dziewczyną. Mateusz nie wygaduje jednak sekretu współlokatora, co nie oznacza, że nie jest na niego zły.

Mateusz wyzna Majce prawdę o śmierci Hanki

Temat śmierci Hanki nie jest w „M jak miłość” poruszany zbyt często. Mateusz nie mówi wiele o emocjach, o rodzicach. Do czasu, bo już w 1892 odcinku „M jak miłość” wnuk Barbary (Teresa Lipowska) wyzna Majce, że nie ma mamy, że umarła kiedy on był mały, ale to jednak nie oznacza, że nie ma bliskich osób.

- Babcia dzwoniła? Często z nią rozmawiasz, co? - zapyta Majka, kiedy Mostowiak zakończy połączenie z Mostowiakową.

- Wiesz, jest najbliższą mi osobą. Tata ciągle pracował, a tata z babcią się mną zajmowali, jak mamy zabrakło - powie Mostowiak. Przy okazji zdradzi, że Barbara to jego najbliższa osoba. Nic dziwnego, skoro chłopak zajmuje specjalne miejsce w sercu babci.

- Nie wiedziałam, że nie masz już mamy, przepraszam - powie Maja, poważniejąc.

Mateusz otworzy się przed Majką, a to dopiero początek

Mateusz nie będzie opowiadał o szczegółach śmierci Hanki. Widzowie z pewnością pamiętają, że lata temu żona Marka jechała samochodem, nad którym straciła panowanie. Wjechała na pobocze, a wypadek spowodował, że w jej głowie pękł guz. Hanka zmarła, a cała rodzina pogrążyła się w żałobie.

Może Mateusz jeszcze bardziej otworzy się przed Majką i wkrótce zrodzi się między nimi prawdziwe uczucie? To zapewne tylko kwestia czasu, by dziewczyna poznała prawdę o zdradach Tomasza.

M jak miłość. Lenka zdradzona przez chłopaka! Tak rodzina będzie ją pocieszać