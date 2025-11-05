M jak miłość, odcinek 1892: Mateusz odnajdzie przyrodniego brata? Pojedzie po niego aż do Krakowa - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1892 - wtorek, 25.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1892 odcinku "M jak miłość" Mateusz, Janek, Majka i Matylda wybiorą się do Krakowa! Ale wcale nie po to, aby wypocząć po studiach, czy po zwiedzać tylko z ważną misją! A mianowicie na poszukiwania przyrodniego brata Winiara, Michała, albo przynajmniej czegoś, co mogłoby pomóc w namierzeniu go przez Marcina (Mikołaj Roznerski), do którego studenci już wcześniej zwrócili się o pomoc, gdy przyjaciel Mostowiaka dowiedział się od ciotki, że w ogóle go ma!

I już wtedy Mateusz zdecydował się pomóc swojemu przyjacielowi, zaprowadzając go do detektywa, a w 1892 odcinku "M jak miłość" pojedzie z nim nawet do Krakowa, aby pomóc mu w rozwikłaniu wszystkich tajemnic jego rodziny, a tym samym namierzeniu Michała!

Studenci udadzą się do Krakowa na poszukiwania Michała w 1892 odcinku "M jak miłość"!

Ale w 1892 odcinku "M jak miłość" studenci nie wybiorą się tam sami, gdyż będą towarzyszyć im także dziewczyny - ukochana Mateusza, Majka, a także Matylda, do której zbliży się sam Janek. I choć nie zabraknie luźniejszych chwil, to jednak przyjaciele zjawią się tam w konkretnym celu, bo Winiarowi ogromnie będzie zależeć na tym, aby odnaleźć swojego przyrodniego brata, z czego Mostowiak doskonale zda sobie sprawę.

I w 1892 odcinku "M jak miłość" zrobi wszystko, aby mu w tym pomóc, albo przynajmniej ułatwić pracę Marcinowi. Szczególnie, że będą ku temu możliwości i to dla samych studentów, w domu ciotki Janka, któremu z pewnością łatwiej będzie je wykorzystać niż detektywowi. A to tylko przyśpieszy i jego pracę i da szansę na odnalezienie Michała!

Czy Mateuszowi uda się pomóc Jankowi w odnalezieniu jego przyrodniego brata w 1892 odcinku "M jak miłość"?

Ale czy to w 1892 odcinku "M jak miłość" faktycznie się uda? Czy studenci znajdą dodatkowe poszlaki, które naprowadzą ich na przyrodniego brata Janka? Czy Winiar w końcu pozna Michała? Czy Mateuszowi ponownie uda mu się pomóc i doprowadzić tą sprawę do końca? Odpowiedź na to pytanie poznamy już w 1892 odcinku "M jak miłość"!