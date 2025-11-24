M jak miłość, odcinek 1891: Zdrada pobitej Anety? Olek będzie miał dowód! - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1891 - poniedziałek, 24.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Zanim dojdzie do afery z domniemaną zdradą, w życiu Chodakowskich wydarzy się prawdziwy dramat. W 1891 odcinku „M jak miłość” do kliniki wtargnie ojczym Franka, brutalny napastnik (Marcin Sitek), który już wcześniej skatował chłopca. Rozwścieczony mężczyzna rzuci się na Anetę, a ta spróbuje go powstrzymać, co doprowadzi do eskalacji.

W trakcie szamotaniny do gabinetu wbiegnie Olek. Przyjmie bokserską pozycję, gotowy do obrony żony, ale sytuacja wymknie się spod kontroli, bo w chaosie przypadkiem trafi łokciem… samą Anetę, która osunie się na kanapę. Dopiero potem jednym potężnym ciosem powali agresora.

Mimo zatrzymania napastnika przez policję, całe zdarzenie odbije się na psychice lekarzy. W akcję wkroczy także Wójcik (Jakub Kornacki), gangster i wdzięczny ojciec Tymka, dla którego Aneta i Olek zrobili wiele. W windzie zapewni ich, że osobiście „rozwiąże problem”. Choć Chodakowscy odczują ulgę, świadomość, że gangster zamierza się wtrącać w ich bezpieczeństwo, wzbudzi w nich niepokój.

Olek odkryje zdradę Anety! Ten prezent wzbudzi wiele wątpliwości

Gdy emocje po napaści nieco opadną, w mieszkaniu Chodakowskich pojawi się kolejny zwrot akcji. Do drzwi zadzwoni kurier, wręczając Olkowi ogromną przesyłkę i efektowny bukiet kwiatów. Na kartce będzie widniało imię Anety. Zaskoczony lekarz przestanie kojarzyć fakty z kliniką, zamiast tego jego myśli pójdą w zupełnie inną stronę.

– Kochanie, czy ty masz romans? – zapyta zdumiony Olek, ciągle wpatrzony w paczkę.

– Nie… Co to jest? – odpowie zdezorientowana Aneta.

– To jak to chcesz wytłumaczyć?

– Piękne… Tu jest jakaś karteczka? - zauważy Chodakowska.

Chwila prawdy nastąpi, gdy otworzą liścik. Okazuje się, że kwiaty i prezent pochodzą… od Wójcika. To jego sposób na „podziękowanie” za pomoc dla syna i formę zadośćuczynienia za stres, jaki przeżyli podczas napaści.

To nie koniec historii Chodakowskich z Wójcikiem

Dla Anety będzie to gest wdzięczności, ale dla Olka kolejny powód do niepokoju. Wójcik ingeruje w ich życie coraz śmielej, a rzekoma zdrada okaże się tylko początkiem większego zamieszania, które dopiero nadejdzie. Wszystko wskazuje na to, że podejrzany mężczyzna nie skończy kręcić się wokół lekarzy.