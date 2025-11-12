M jak miłość, odcinek 1891: To on będzie synem Doroty i Bartka? Pozna Franka w szpitalu i w końcu los się do nich uśmiechnie - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1891 - poniedziałek, 24.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Ostatnie "Kulisy serialu M jak miłość" zapowiedziały wątek, który będzie jednym z najpiękniejszych, najbardziej rozczulających w nadchodzących odcinkach. Mimo że początkowo wydawało się, że Franek, który trafił do kliniki Olka po pobiciu przez bezwzględnego ojczyma (Marcin Sitek) będzie skazany na tułaczkę po domach dziecka, to wydaje się, że zły los odwróci się od małego pacjenta Anety.

Dorota po wypadku w 1889 odcinku "M jak miłość" trafi do kliniki Olka

Za sprawą Doroty, która już w 1889 odcinku "M jak miłość" zostanie przyjęta do kliniki z urazem ręki po pechowym upadku z drabiny podczas przygotowań do przeprowadzki z Grabiny do nowego domu w Podkowie Leśnej. Badanie RTG wykaże u Doroty zwichnięcie stawu obojczykowo-mostkowego. To rzadki uraz, który wiąże się z komplikacjami, więc Olek zatrzyma ją na oddziale, zleci rezonans magnetyczny, założenie stabilizatora i uprzedzi Dorotę, że być może potrzebna będzie operacja.

Dorota i Bartek w 1889 odcinku "M jak miłość" odłożą adopcję dziecka na później?

W jednej chwili w 1889 odcinku "M jak miłość" do Doroty dotrze, że nie tylko znów spędzi sporo czasu w szpitalu, ale być może razem z Bartkiem nie będzie mogła wziąć udziału w kursie adopcyjnym. Albo nawet wykreślą ich z listy par starających się do adopcję!

M jak miłość. To on będzie synem Doroty i Bartka? Tak poznają Franka

- Nic w życiu nie dzieje się bez przyczyny. Ten wypadek i to, że znajduje się w szpitalu, to jest ten moment, kiedy wszystko się zatrzymuje i wszystko staje pod znakiem zapytania. I przeprowadzka i marzenie o adopcji. Te plany wydaje się jej, że musi odłożyć na później... - zapowiedziała Iwona Rejzner w "Kulisach serialu M jak miłość".

Tak Dorota pozna Franka w 1891 odcinku "M jak miłość"

Pobyt Doroty w klinice Olka przedłuży się do kilku dni i niespodziewanie w 1891 odcinku "M jak miłość" los postawi przed nią Franka. Żona Bartka wypatrzy chłopca na oddziale dziecięcym kierowanym przez Anetę i od razu wypyta o nią Chodakowską.

- A to kto? - Chłopak stracił wszystko. Dom, marzenia o piłce... - Aneta opowie Dorocie smutną historię Franka.

Dorota nie zostawi pobitego Franka bez pomocy w 1891 odcinku "M jak miłość"

Nic dziwnego, że od 1891 odcinka "M jak miłość" Dorota będzie poruszona tym, co spotkało Franka, jak wskutek kontuzji przeszedł poważną operację nogi, a teraz jeszcze wyszło na jaw, że ojczym go bije, że od dłuższego czasu chłopiec jest ofiarą przemocy domowej. Lisiecka postanowi zaprzyjaźnić się z Frankiem, odwiedzi go na oddziale, zapewniając, że jeśli będzie walczył, może zmienić swoje życie.

- Jesteś młody, masz teraz kontuzję, ale to można wyleczyć. Przed tobą całe długie życie... Trzeba zacisnąć zęby i walczyć!

Franek rozbudzi w Dorocie matczyną miłość w 1891 odcinku "M jak miłość"

Od 1891 odcinka "M jak miłość" między Dorotą i Frankiem wytworzy się bardzo silna więź, oparta na trudnych doświadczeniach, bolesnych przeżyciach, których los im nie oszczędzał. Ale wydaje się, że teraz do obojga uśmiechnie się szczęście. W tym skrzywdzonym, cierpiącym przez ojczyma chłopcu Dorota zauważy dziecko, którego tak bardzo pragnie, którego nie będzie chciała zostawić bez pomocy.

- Przez swoje doświadczenia Dorota jest w stanie zrozumieć emocje Franka. Zobaczy w nim kogoś bardzo bliskiego i też podobnego w jakiś sposób do siebie. Nawiązując do swojej walki, swojej historii, chce powiedzieć, że nigdy nie należy tracić nadziei... Przez relację z Frankiem Dorota zdaje sobie sprawę z tego, jak pięknie byłoby być matką... Tutaj wywiązuje się taka relacja z jednej strony przyjacielska, a z drugiej strony Dorota już chce go objąć taką matczyną opieką. Nie chce go zostawiać... - ujawniła Iwona Rejzner z "Kulisach serialu M jak miłość".

Dzięki Dorocie w 1891 odcinku "M jak miłość" Franek nie będzie już sam

Początkowo w 1891 odcinku "M jak miłość" Dorota i Franek zostaną przyjaciółmi, ale ich więź z każdym dniem stanie się coraz silniejsza. Niczym matki z synem. Ona pomoże mu przetrwać najgorsze chwile w szpitalu, rozumiejąc jego zachowanie, to, że czasami będzie drażliwy, niemiły dla innych. Okaże mu tak cudowne wsparcie, że Franek poczuje, że nie jest już sam na świecie, skazany na ojczyma potwora!