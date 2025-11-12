M jak miłość, odcinek 1891: Rozpacz Kasi po poznaniu prawdziwej twarzy Mariusza! Nie takiego kochanka chciała - ZDJĘCIA

2025-11-12 20:27

W 1891 odcinku "M jak miłość" Kasia (Paulina Lasota) zaleje się łzami, gdy Mariusz (Mateusz Mosiewicz) urządzi jej scenę zazdrości o Jakuba (Krzysztof Kwiatkowski)! I to taką, że ciężarna Karska aż zacznie bać się swojego kochanka, gdy ten otwarcie jej zapowie, że byłby gotowy zabić jej byłego męża tylko za to, że jej pomoże, gdy ona gorzej się poczuje. W 1891 odcinku "M jak miłość" chorobliwie zazdrosny Sanocki wreszcie przestanie udawać i pokaże swojej ukochanej swoją prawdziwą twarz, czym ogromnie ją przerazi, bo wcale nie okaże się taki, jak będzie go sobie wyobrażała! Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!

"M jak miłość" odcinek 1891 - poniedziałek, 24.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1891 odcinku "M jak miłość" Kasia wreszcie pozna prawdziwą twarz Mariusza, który wcale nie okaże się takim ideałem, jak go sobie wyobrażała. Tym bardziej, że do tej pory Sanocki będzie to ukrywał przed swoją kochanką, ale w końcu nie wytrzyma, gdy wyczuje zagrożenie ze strony Jakuba, który przecież wciąż będzie kochał swoją byłą żonę i to nawet mimo rozwodu!

I stąd w 1891 odcinku "M jak miłość" nie zostawi jej bez pomocy, gdy w trakcie ich wizyty u notariusza, ciężarna Kasia gorzej się poczuje. Oczywiście, Jakub nie przejdzie wobec tego obojętnie i zaopiekuje się swoją byłą żoną i dzieckiem, które choć w rzeczywistości będzie jego, to jednak zarówno on, jak i Mariusz będą myśleć na odwrót!

Kasia z przerażeniem odkryje, jak Mariusz jest o nią chorobliwie zazdrosny w 1891 odcinku "M jak miłość"!

I z tego względu w 1891 odcinku "M jak miłość" Mariusz tak się wkurzy, gdy dowie się, że to Jakub zabrał Kasię na badania. I choć na szczęście nie wykażą one nic niepokojącego, to Sanocki nie będzie mógł sobie darować, że w tej chwili nie było go obok jego ukochanej w przeciwieństwie do Jakuba!

W 1891 odcinku "M jak miłość" oszalały z zazdrości Sanocki urządzi ciężarnej Karskiej taką scenę zazdrości o jej byłego męża, że Kasia aż nawet zacznie się go bać! Tym bardziej, że Mariusz da jej jasno do zrozumienia, że byłby nawet w stanie zabić Jakuba, gdyby teraz to on mu ją odebrał! I to zwłaszcza w momencie, gdy będą spodziewać się dziecka!

- Tak, jestem o niego zazdrosny. Gdyby się zbliżył do ciebie na krok, byłbym w stanie go zabić. Tak bardzo cię kocham Kasiu do szaleństwa - zapowie jej Mariusz.

Ciężarna Karska zacznie się bać swojego nieobliczalnego kochanka w 1891 odcinku "M jak miłość"!

I tym w 1891 odcinku "M jak miłość" tak wystraszy Kasię, że ta aż zaniemówi, co oczywiście nie ujdzie i jego uwadze. I wówczas Mariusz zacznie ją przepraszać za swój wybuch zazdrości i spróbuje się z niego wytłumaczyć, ale niewiele tym zdziała, gdyż to wystarczy, aby ciężarna Karska naprawdę zaczęła się go bać!

I będzie miała ku temu powody, gdyż przecież i jego okłamie w sprawie ojcostwa swojego dziecka. I wtedy w 1891 odcinku "M jak miłość" zda sobie sprawę, co mogłoby czekać i ją, gdyby Mariusz dowiedział się, że to właśnie nie on, a Jakub jest ojcem dziecka, którego on będzie tak wyczekiwał i dla którego będzie gotowy nawet zabić. I to tak przerazi Kasię, że jak tylko zostanie sama, to od razu zaleje się łzami, gdyż Mariusz wcale nie okaże się tym, za kogo go brała!

M jak miłość, odcinek 1891: Rozpacz Kasi po poznaniu prawdziwej twarzy Mariusza! Nie tak go sobie wyobrażała - ZDJĘCIA
