M jak miłość, odcinek 1891: Przyjaciółka wytknie Martynie, że chce się przespać z Jakubem! Tylko się wygłupi - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1891 - poniedziałek, 24.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Przyjaźń Martyny i Jakuba w 1891 odcinku "M jak miłość" stanie pod znakiem zapytania! Tylko Agata będzie w stanie przemówić Wysockiej do rozumu, uświadomić jej, że seks z Karskim nie pomoże jej zapomnieć o Marcinie. Szczególnie, że Jakub wciąż kocha swoją byłą żonę, a ona nie wyleczyła się z miłości do Chodakowskiego.

Martyna nie będzie chciała znać Jakuba w 1891 odcinku "M jak miłość"

Chociaż w 1891 odcinku "M jak miłość" Jakub spróbuje przeprosić Martynę za to, że ją odtrącił po ślubie Marcina i Kamy (Michalina Sosna), że nie chciał się z nią przespać. Uznał, że to bardzo kiepski pomysł, ona jednak dojdzie do wniosku, że nie mają już o czym rozmawiać i nie chce go znać. Odrzuci nawet kwiaty przysyłane przez Jakuba do leśniczówki. I znów zamknie się w domu na odludziu, zupełnie sama...

Agata w 1891 odcinku "M jak miłość" wyciągnie z Martyny, co jej zrobił Jakub

Jedyną osobą, która w 1891 odcinku "M jak miłość" będzie w stanie dotrzeć do Martyny będzie jej przyjaciółka, lekarka ze szpitala w Sochaczewie. Agata przyjedzie do leśniczówki i wyciągnie z Martyny, dlaczego jest w tak kiepskim stanie, wyżywa się na ludziach i szaleje z wściekłości.

Wreszcie w 1891 odcinku "M jak miłość" Wysocka przyzna się do kłótni z Jakubem po ślubie Marcina, do tego, że przyjaciel nie chciał się z nią przespać, a teraz będzie dzwonił z przeprosinami i wysyłał kwiaty.

- Co ci zrobił? - zapyta Agata. - No właśnie... nie zrobił. Niczego nie zrobił. Chodzi o to, że po ślubie Marcina nieźle mnie to wszystko skotłowało i chciałam, pomyślałam, że może... Wiesz... klin klinem - wyzna Martyna. - I co, Jakub... stawiał opór? Zakochałaś się w nim? - Nie, no skąd! To mój najlepszy kumpel. - To może Kuba poczuł coś do ciebie? - Nie, on nadal kocha swoją żonę... - No to, skarbie, jesteś zdrowo walnięta. Postanowiłaś zaciągnąć go do łóżka i zniszczyć waszą przyjaźń? Serio, dziwię się, że po takim numerze facet jeszcze o ciebie zabiega, bo ja już dawno bym sobie odpuściła - oceni Agata. - Ja chyba też... Poza tym wiesz, jak to działa? Najlepsza obrona to atak... Bo prawda jest taka, że strasznie się wygłupiłam... - zrozumie w końcu Martyna, cytowana przez światseriali.interia.pl.

Czy Martyna w 1891 odcinku "M jak miłość" przeprosi Jakuba, że chciała się z nim przespać?

Dzięki Agacie w 1891 odcinku "M jak miłość" do Martyny dotrze, że teraz to ona musi Jakuba przeprosić. Jeśli oczywiście nie chce na zawsze stracić najlepszego przyjaciela.