M jak miłość, odcinek 1890: Nowa pracownica kliniki Olka wywróci jego życie do góry nogami. Stażystka Klaudia nieźle namiesza

"M jak miłość" odcinek 1890 - wtorek, 18.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Choć minie trochę czasu od tamtej nocy, w 1890 odcinku „M jak miłość” przeszłość uderzy w Olka ze zdwojoną siłą. Chodakowski będzie przekonany, że po wieczorze kawalerskim Marcina sprawa ucichła, jednak gdy nowa stażystka stanie w drzwiach jego gabinetu, zrozumie, że to dopiero początek problemów. Klaudia wcale nie zapomni o upokorzeniu, które spotkało ją w barze, a teraz los zwiąże ją z Olkiem zawodowo.

Los zadrwi z Olka w 1890 odcinku „M jak miłość”. Z Anetą także związał się za sprawą romansu

Dla Anety (Ilona Janyst) to będzie prawdziwy test cierpliwości i zaufania. W końcu jeszcze przed wieczorem ostrzeże męża, że jeśli przesadzi, dowie się o wszystkim i nie zostawi tego bez konsekwencji. W 1890 odcinku „M jak miłość” rzeczywiście pozna całą prawdę i wcale nie będzie zachwycona, że kobieta, z którą Olek miał tak niezręczne spotkanie, nagle zaczyna z nim pracować na jednym oddziale.

Trudno się dziwić, że Chodakowska będzie czuła niepokój. Olek sam wie najlepiej, że jego małżeństwo zaczęło się w dość skomplikowanych okolicznościach. Przecież kiedyś to Aneta była jego kochanką, a ich romans wysadził w powietrze jego poprzedni związek. Czy historia może się powtórzyć? W końcu nowa, seksowna stażystka z przeszłością wcale nie wygląda na osobę, która szybko zniknie z jego życia. Wręcz przeciwnie, Klaudia zostanie w klinice na dłużej, a jej relacja z Olkiem dopiero się rozkręci…

Klaudia zacznie pracę z Olkiem w klinice

Klaudia w 1890 odcinku „M jak miłość” zacznie pracę z Olkiem w klinice i właśnie w pracy rozwinie się dalszy wątek Chodakowskiego oraz nowej stażystki. Jak wiadomo, Aneta na pewno spróbuje trzymać rękę na pulsie, ale wszystkiego nie jest w stanie przewidzieć. Zamiary Klaudii wobec przystojnego lekarza nie są jeszcze do końca znane.