M jak miłość, odcinek 1890: Noc poślubna Kamy i Marcina to będzie porażka? Znajdzie żonę w takim stanie - ZDJĘCIA,

"M jak miłość" odcinek 1890 ŚLUB KAMY i MARCINA, a wesele jak z koszmaru? - wtorek, 18.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Kama i Marcin w 1890 odcinku "M jak miłość" wezmą ślub mimo licznych przeszkód i niemal do ostatniej chwili będzie się wydawało, że panna młoda uciekła, że wystawiła Chodakowskiego. W decydującym momencie Marcin sprowadzi narzeczoną do Pałacu Ślubów. Wszyscy już będą tam czekali na Kamę, a ona zwyczajnie zaśpi, bo weźmie za dużo leków na uspokojenie, które popije jeszcze herbatką nasenną na wyciszenie.

Odurzona lekami Kama zaśnie na weselu w 1890 odcinku "M jak miłość"

Kiedy Marcin w 1890 odcinku "M jak miłość" wyrwie Kamę z drzemki i pojadą razem do urzędu, żeby wziąć ślub, nie będzie nawet podejrzewał, że podczas wesela będzie z nią tylko gorzej. Odurzona lekami żona wcale nie będzie miała ochoty na tańce i zabawę z gośćmi. W efekcie zaraz po krojeniu tortu, toście Marcina i pierwszym tańcu, Kama wymknie się z przyjęcia weselnego. Wyjdzie z bistro "Nasz Zielony Sad", położy się na ławce przed lokalem Kingi (Katarzyna Cichopek) i znów zaśnie...

Nie przegap: M jak miłość, odcinek 1890: Barbara zemdleje na ślubie Kamy i Marcina! Wszyscy goście przerażeni stanem seniorki rodu - ZDJĘCIA

Tak się skończy noc poślubna Kamy i Marcina w 1890 odcinku "M jak miłość"

Noc poślubna Kamy i Marcina w 1890 odcinku "M jak miłość" skończy się więc totalną porażką. Wprawdzie Chodakowski dobudzi wreszcie żonę, lecz nie będzie ona w stanie dorwać do końca tego wyjątkowego dnia.

M jak miłość. Dramat Marcina po ślubie z Kamą! Ta scena daje do myślenia Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.