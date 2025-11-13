M jak miłość, odcinek 1890: Noc poślubna Kamy i Marcina to będzie porażka. Znajdzie żonę w takim stanie - ZDJĘCIA,

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2025-11-13 11:23

Ślub Kamy (Michalina Sosna) i Marcina (Mikołaj Roznerski) w 1890 odcinku "M jak miłość" o mały włos nie dojdzie do skutku i trzeba będzie odwołać ceremonię w Pałacu Ślubów! Ale podczas wesela wcale nie będzie lepiej, bo panna młoda przesadzi z lekami na uspokojenie i nie będzie miała ochoty na zabawę z mężem oraz gośćmi. W finale wesele skończy się dla Kamy w 1890 odcinku "M jak miłość" dużo wcześniej niż dla Marcina. Mało tego, Chodakowski nie będzie mógł liczyć na noc poślubną z Kamą, bo znajdzie ją w fatalnym stanie. Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA.

"M jak miłość" odcinek 1890 ŚLUB KAMY i MARCINA, a wesele jak z koszmaru? - wtorek, 18.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Kama i Marcin w 1890 odcinku "M jak miłość" wezmą ślub mimo licznych przeszkód i niemal do ostatniej chwili będzie się wydawało, że panna młoda uciekła, że wystawiła Chodakowskiego. W decydującym momencie Marcin sprowadzi narzeczoną do Pałacu Ślubów. Wszyscy już będą tam czekali na Kamę, a ona zwyczajnie zaśpi, bo weźmie za dużo leków na uspokojenie, które popije jeszcze herbatką nasenną na wyciszenie.

Odurzona lekami Kama zaśnie na weselu w 1890 odcinku "M jak miłość"

Kiedy Marcin w 1890 odcinku "M jak miłość" wyrwie Kamę z drzemki i pojadą razem do urzędu, żeby wziąć ślub, nie będzie nawet podejrzewał, że podczas wesela będzie z nią tylko gorzej. Odurzona lekami żona wcale nie będzie miała ochoty na tańce i zabawę z gośćmi. W efekcie zaraz po krojeniu tortu, toście Marcina i pierwszym tańcu, Kama wymknie się z przyjęcia weselnego. Wyjdzie z bistro "Nasz Zielony Sad", położy się na ławce przed lokalem Kingi (Katarzyna Cichopek) i znów zaśnie...

Tak się skończy noc poślubna Kamy i Marcina w 1890 odcinku "M jak miłość"

Noc poślubna Kamy i Marcina w 1890 odcinku "M jak miłość" skończy się więc totalną porażką. Wprawdzie Chodakowski dobudzi wreszcie żonę, lecz nie będzie ona w stanie dorwać do końca tego wyjątkowego dnia. 

- Kochanie? Tu jesteś... Wstawaj, bo taksówka na nas czeka... Obudź się... - Marcin w 1890 odcinku "M jak miłość" nadludzkim wysiłkiem wyrwie Kamę z głębokiego snu. 

- O nie, przespałam własne wesele...

- Może tylko końcówkę...

- Nie jest ci ciężko?

- Obiecałem, przyrzekałam, że będę ten ciężar nosił do końca świata...

- Kocham cię mężu

- A ja ciebie kocham żono...

