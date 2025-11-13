M jak miłość, odcinek 1890: Marcin rozpłacze się na ślubie z Kamą podczas przysięgi. To małżeństwo nie przetrwa? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1890 Ślub Kamy i Marcina - wtorek, 18.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Ślub Kamy i Marcina w 1890 odcinku "M jak miłość" będzie daleki od idealnych! Nie zabraknie przeszkód, żeby narzeczeni w końcu stanęli przed urzędniczką w Pałacu Ślubów i złożyli małżeńską przysięgę.

To one uratują ślub Kamy i Marcina w 1890 odcinku "M jak miłość"

W kluczowym momencie do akcji wkroczy rodzina Mostowiaków i w finale ślub tej pary uratują Barbara (Teresa Lipowska) z Marysią (Małgorzata Pieńkowska), które nie dopuszczą do odwołania ceremonii przez urzędniczkę. Ale seniorka rodu napędzi gościom niezłego stracha, gdy nagle zemdleje... Zasłabnięcie Barbary będzie jednak wyjątkowo sprytnym podstępem, by wszystko opóźnić.

M jak miłość, odcinek 1890: Noc poślubna Kamy i Marcina to będzie porażka. Znajdzie żonę w takim stanie

Marcin rozpłacze się jak dziecko na ślubie z Kamą w 1890 odcinku "M jak miłość"

Kiedy w 1890 odcinku "M jak miłość" spóźnieni Marcin i Kama wbiegną na salę, "chora" Barbara cudownie powróci do zdrowia i uspokoi Chodakowskiego, że nic złego się nie dzieje, bo to tylko nerwy. W decydującej chwili nawet Marcin nie zapanuje nad emocjami. Rozpłacze się jak dziecko, składając małżeńską przysięgę.

- Świadomy praw i obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa, oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z Kamą Cieślar i przyrzekam, że uczynię wszystko, by nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe... - wzruszenie Marcina, cieknące po policzku łzy prawie odbiorą mu głos.

Prawdziwe imię Kamy wyjdzie na jaw na ślubie w 1890 odcinku "M jak miłość"

Mimo wcześniejszych przeszkód w 1890 odcinku "M jak miłość" nic już dalej nie zakłóci ślubu Kamy i Marcina. Na pewno w Pałacu Ślubów nie pojawi się Martyna (Magdalena Turczeniewicz), która nie przerwie ślubu ukochanego, choć nie pogodzi się z tym, że Marcin wybrał inną.

Przy okazji ślubu wyjdzie na jaw prawdziwe imię i nazwisko nowe żony Marcina - Kama Cieślar. Nie jak do tej pory sądzono, że Kama to zdrobnienie od Kamili.