M jak miłość, odcinek 1890: Marcin po ślubie z Kamą nie zapomni o Martynie. Zapyta o nią Jakuba - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1890 Ślub Kamy i Marcina - wtorek, 18.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Ślub Kamy i Marcina w 1890 odcinku "M jak miłość" ostatecznie przekreśli szanse Martyny na to, że jeszcze kiedyś będzie z Chodakowskim? Niby tak, bo przecież wybrał Kamę, przyjął jej oświadczyny, zgodził się na ślub, na który tak bardzo naciskała. Chociaż o Martynie nie do końca zapomniał. Udowodnił to, kiedy zobaczył ją z Jakubem na treningu bokserskim i zrobił się zazdrosny o byłą kochankę. Pobił nawet Karskiego, który tylko przyjaźni się z Martyną.

Marcin nie przestanie myśleć o Martynie nawet po ślubie z Kamą w 1890 odcinku "M jak miłość"

Rozterki uczuciowe nie przeszkodą Marcinowi w złożeniu małżeńskiej przysięgi i poślubieniu Kamy w 1890 odcinku "M jak miłość". Lecz podczas wesele znów pomyśli o Martynie. Najpierw zauważy jak Jakub dręczy się tym, że został sam, że dopiero co brał ślub z Kasią (Paulina Lasota), a teraz nie ma już ukochanej żony i dziecka, którego tak pragnął.

Marcin doceni fakt, że mimo trudnych przeżyć Karski przyszedł na ślub i na wesele. I korzystając z chwili, że zostaną sami, zapyta Jakuba o Martynę. Jakby wciąż o niej myślał, pamiętał wszystko, co było między nimi, kiedy stracił pamięć i nawiązali namiętny romans w jej leśniczówce w Kampinosie.

- Dziękuję ci, że mimo tego wszystkiego przyszedłeś... To ważne dla nas... A jak Martyna? Radzi sobie jakoś? - Tak, wszystko jest ok... - okłamie go Jakub.

Załamana Martyna pojawi się na weselu Kamy i Marcina w 1890 odcinku "M jak miłość"

Prawda będzie taka, że w 1890 odcinku "M jak miłość" Martyna kompletnie się załamie. Przed Jakubem będzie robiła dobrą minę do złej gry, zapewniając przyjaciela, że nie chce zniszczyć ślubu Kamy i Marcina, ale nie powstrzyma się przed pojawieniem się na weselu. Najpierw zrozpaczona Wysocka odbierze od jubilera ostatnią pamiątkę po Marcinie, bransoletkę z ich inicjałami w złotym serduszku, a potem pojedzie do bistro "Nasz Zielony Sad", żeby zobaczyć na własne oczy szczęście ukochanego mężczyzny...