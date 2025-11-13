M jak miłość, odcinek 1889: Rogowski wyzna Agnes, że widzi w niej swoją córkę. Nie powie Marysi, co ich łączy - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1889 - poniedziałek, 17.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Problemy Agnes w 1889 odcinku "M jak miłość" okażą się na tyle poważne, że Artur nie zostawi córki swojej zmarłej ukochanej Elsy bez pomocy. Póki co nie podejrzewając nawet, że Agnes jest pewna, że to on jest jej biologicznym ojcem, ale nie ma odwagi powiedzieć mu całej prawdy. Kolejny przyjazd niemieckiej lekarki do Grabiny to będzie ucieczka przed Martinem (Paweł Izdebski), nieobliczalnym kochankiem, który wpadnie na jej trop.

Agnes w 1889 odcinku "M jak miłość" przerwie milczenie w sprawie ucieczki z Niemiec przed kochankiem

Właśnie z powodu Martina w 1889 odcinku "M jak miłość" Agnes wymelduje się z hotelu w Warszawie, gdzie mieszkała przez ostatnie dni i zmieni nawet numer telefonu. Dlatego Rogowski nie będzie mógł się do niej dodzwonić. Pomyśli nawet, że Agnes zniknęła, skoro ot tak zerwała z nim kontakt. Podczas wizyty w Grabinie Agnes przerwie milczenie na temat tego, dlaczego uciekła z Niemiec i skąd ten strach przed Martinem.

- Z mamą byłyśmy bardzo blisko i ona od początku ostrzegała mnie przed Martinem, ale ja byłam kompletnie zakochana. I na początku też wszystko było super. Tylko po jakimś czasie on się tak robił bardziej zazdrosny i chciał kontrolować co robię, gdzie jestem i boję się, że mnie znajdzie. I dlatego zmieniłam numer telefonu i hotel - zwierzy się Arturowi jego córka. - Agnes, to trzeba skończyć, bo ten facet cię regularnie nęka, prześladuje cię od dobrych paru miesięcy. Zgłosiłaś to na policję? - Tak... Ale jak widać oni nic z tym nie robią...

Rogowski w 1889 odcinku "M jak miłość" udzieli Agnes schronienia w Grabinie

Żeby chronić Agnes w 1889 odcinku "M jak miłość", Rogowski postanowi działać. Wpadnie na pomysł, żeby młoda Niemka została w Grabinie, zamieszkała na poddaszu domu Mostowiaków, bo tylko tu będzie bezpieczna. Artur nie zapyta Marysi o zdanie, ale będzie niemal pewny, że żona zgodzi się przyjąć Agnes jako gościa, że tak jak on nie zostawi dziewczyny z potrzebie.

Tyle tylko, że w 1889 odcinku "M jak miłość" Agnes uzna, że żona Rogowskiego może zacząć podejrzewać ich o... romans. Przecież do tej pory nie dała mi podstaw, by domyślili się, że jest córką Artura, a skoro się koło niego kręci, to powód może być tylko jeden. Szczególnie, że teraz Rogowski zaproponuje jej pomoc, mieszkanie na wsi.

- Musisz zostać w Grabinie! Odpoczniesz, uspokoisz się, nabierzesz dystansu, zastanowisz się, co z tym fantem dalej zrobić - wytłumaczy Artur. - Dziękuję. To bardzo miła oferta, ale ja tego nie mogę przyjąć. Nie chcę robić nowych problemów! - Ale jakie problemy? Daj spokój! Mieszkanie na górze i tak stoi wolne - Rogowski nie odpuści. - A co na to pana rodzina? Naprawdę nie chcę mieszać... - No to powiem tylko tyle, ile trzeba, że jesteś córką mojej bardzo dobrej, serdecznej przyjaciółki, że przyjechałaś na wieś odpocząć i tyle... - A pana żona? Co jeśli pomyśli, że... - Agnes nie dokończy, lecz będzie jej chodziło o romans. - Daj spokój, proszę cię... Mogłabyś być moją córką, proszę cię... - powie nagle Artur.

Artur w 1889 odcinku "M jak miłość" powie Marysi o problemach Agnes z kochankiem

Czy w finale 1889 odcinka "M jak miłość" Rogowski wtajemniczy Marysię w problemy Agnes? Ona od razu wyczuje, że lekarka z Niemiec ma w sobie jakiś ciężar, że coś ją dręczy. Artur wytłumaczy żonie, że obiecał Agnes dyskrecję, więc będzie chciał dochować sekretu. Niespodziewanie jednak wyjawi Marysi, że były partner Agnes nie może się pogodzić z ich rozstaniem i zaczął ją nękać, śledzić.