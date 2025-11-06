M jak miłość, odcinek 1889: Marysia dobije Artura po tym, jak Agnes zerwie z nim kontakt. Nie dowie się, że to jego córka - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1889 - poniedziałek, 17.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Zniknięcie Agnes w 1889 odcinku "M jak miłość" zaniepokoi Artura, który nie będzie mógł się dodzwonić do córki jego zmarłej ukochanej Elsy. Rogowski doskonale wie o tym, że Agnes ma jakieś problemy, że dlatego uciekła z Niemiec i przyjechała do Polski, ale jeszcze nie pozna żadnych szczegółów. Jedyną osobą, która będzie w stanie udzielić mu jakiś informacji o Agnes będzie przyjaciel Marek (Tomasz Traczyński), kardiolog, który przed laty także znał Elsę i podczas konferencji medycznej poznał też jej córkę.

Patrz też: M jak miłość, odcinek 1889: Kochanek Agnes przyjedzie po nią do Polski. Martin nie cofnie się przed niczym! To przez niego zniknie?

Czy Artur w 1889 odcinku "M jak miłość" ustali, co się dzieje z Agnes?

Przejęty Rogowski w 1889 odcinku "M jak miłość" zadzwoni do lekarza, żeby ustalić, czy on wie, co się dzieje z Agnes, dlaczego tak nagle zniknęła.

M jak miłość. Artur dowie się, że Agnes to jego córka? Prawda o lekarce z Niemiec zmieni wszystko Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Cześć Marek, chciałem tylko zapytać, czy nie kontaktowała się z tobą Agnes? - zapyta Artur, lecz nie dostanie żadnej konkretnej odpowiedzi.

Marysia w 1889 odcinku "M jak miłość" przypomni Arturowi, że Agnes jest dla niego obcą osobą

Marysia w 1889 odcinku "M jak miłość" od razu zauważy, że Artur martwi się milczeniem Agnes, zupełnie jakby zależało mu na młodej lekarce z Niemiec, tak jak kiedyś na jej matce Elsie. Spróbuje wytłumaczyć mężowi, że być może Agnes wyjechała już z Polski i nie czuła się w obowiązku, żeby go uprzedzić o powrocie do swojego kraju. Zrobi to jednak w taki sposób, że jej słowa dobiją Rogowskiego.

- Może po prostu nie chce ci zawracać więcej głowy? W końcu jesteście dla siebie obcymi osobami...

Rogowski powie Marysi o problemach Agnes w 1889 odcinku "M jak miłość"

Tyle, że Artur w 1889 odcinku "M jak miłość" wcale nie będzie traktował Agnes jak "obcej osoby". Zupełnie jakby wyczuwał, że łączy ich znacznie bliższa więź. Nie będzie w tej relacji żadnych podtekstów, ale dostrzeże w córce Elsy swoją ukochaną sprzed lat. Wreszcie Rogowski powie Marysi, że Agnes ma jakieś problemy, że zwierzyła się mu, czemu tak nagle przyjechała z Niemiec do Polski.

- Chciała ze mną porozmawiać, a na drugi dzień już nie odbierała telefonów - powie żonie przejęty Artur.

Agnes zniknie w 1889 odcinku "M jak miłość" przez swojego kochanka Martina?

Czy za zniknięciem Agnes w 1889 odcinku "M jak miłość" będzie stał jej kochanek Martin, przed którym uciekła z Niemiec? Krótko po przyjeździe Martina (Paweł Izdebski) do Warszawy, córka Rogowskiego zniknie w tajemniczych okolicznościach. Przestanie się odzywać do Artura, a on tylko będzie się domyślał dlaczego.