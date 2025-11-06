M jak miłość, odcinek 1889: Marysia dobije Artura po tym, jak Agnes zerwie z nim kontakt. Nie dowie się, że to jego córka - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1889 - poniedziałek, 17.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2
Zniknięcie Agnes w 1889 odcinku "M jak miłość" zaniepokoi Artura, który nie będzie mógł się dodzwonić do córki jego zmarłej ukochanej Elsy. Rogowski doskonale wie o tym, że Agnes ma jakieś problemy, że dlatego uciekła z Niemiec i przyjechała do Polski, ale jeszcze nie pozna żadnych szczegółów. Jedyną osobą, która będzie w stanie udzielić mu jakiś informacji o Agnes będzie przyjaciel Marek (Tomasz Traczyński), kardiolog, który przed laty także znał Elsę i podczas konferencji medycznej poznał też jej córkę.
Czy Artur w 1889 odcinku "M jak miłość" ustali, co się dzieje z Agnes?
Przejęty Rogowski w 1889 odcinku "M jak miłość" zadzwoni do lekarza, żeby ustalić, czy on wie, co się dzieje z Agnes, dlaczego tak nagle zniknęła.
- Cześć Marek, chciałem tylko zapytać, czy nie kontaktowała się z tobą Agnes? - zapyta Artur, lecz nie dostanie żadnej konkretnej odpowiedzi.
Marysia w 1889 odcinku "M jak miłość" przypomni Arturowi, że Agnes jest dla niego obcą osobą
Marysia w 1889 odcinku "M jak miłość" od razu zauważy, że Artur martwi się milczeniem Agnes, zupełnie jakby zależało mu na młodej lekarce z Niemiec, tak jak kiedyś na jej matce Elsie. Spróbuje wytłumaczyć mężowi, że być może Agnes wyjechała już z Polski i nie czuła się w obowiązku, żeby go uprzedzić o powrocie do swojego kraju. Zrobi to jednak w taki sposób, że jej słowa dobiją Rogowskiego.
- Może po prostu nie chce ci zawracać więcej głowy? W końcu jesteście dla siebie obcymi osobami...
Rogowski powie Marysi o problemach Agnes w 1889 odcinku "M jak miłość"
Tyle, że Artur w 1889 odcinku "M jak miłość" wcale nie będzie traktował Agnes jak "obcej osoby". Zupełnie jakby wyczuwał, że łączy ich znacznie bliższa więź. Nie będzie w tej relacji żadnych podtekstów, ale dostrzeże w córce Elsy swoją ukochaną sprzed lat. Wreszcie Rogowski powie Marysi, że Agnes ma jakieś problemy, że zwierzyła się mu, czemu tak nagle przyjechała z Niemiec do Polski.
- Chciała ze mną porozmawiać, a na drugi dzień już nie odbierała telefonów - powie żonie przejęty Artur.
Agnes zniknie w 1889 odcinku "M jak miłość" przez swojego kochanka Martina?
Czy za zniknięciem Agnes w 1889 odcinku "M jak miłość" będzie stał jej kochanek Martin, przed którym uciekła z Niemiec? Krótko po przyjeździe Martina (Paweł Izdebski) do Warszawy, córka Rogowskiego zniknie w tajemniczych okolicznościach. Przestanie się odzywać do Artura, a on tylko będzie się domyślał dlaczego.
- Są jakieś malutkie znaki zapytania, ale myślę, że póki co Rogowskiemu przez myśl nie przeszło, że to może być jego córka... Jeszcze chyba nie... Artur zaczyna sobie sklejać te wszystkie punkciki, że ona przyjechała tu nie tylko po to, żeby przywieźć listy matki Elsy, ale właśnie uciekając, szukając pomocy... - zapowiedział Robert Moskwa w "Kulisach serialu M jak miłość".