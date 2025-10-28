M jak miłość, odcinek 1889: Kochanek Agnes przyjedzie po nią do Polski. Martin nie cofnie się przed niczym! To przez niego zniknie? - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1889 - poniedziałek, 17.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1889 odcinku "M jak miłość" Agnes przyzna się Arturowi, czego tak bardzo się boi i jakie ma problemy, że musiała tak nagle przyjechać do Polski z Niemiec i nie może wrócić do Berlina. Rogowski dowie się, że młoda lekarka ucieka przed byłym partnerem, Martinem, który od kilku miesięcy ją prześladuje. Strach o Agnes sprawi, że Artur od razu pomoże córce swojej zmarłej ukochanej Elsy. Zaproponuje, żeby Agnes na jakiś czas ukryła się w domu Mostowiaków w Grabinie.

- Martin chciał kontrolować, co robię, gdzie jestem. Boję się, że mnie znajdzie... Czuję, że Martin wie, gdzie jestem... - powie wystraszona Agnes.

Kim jest Martin, nowy bohater "M jak miłość"? Co kochanek zrobił Agnes?

Do obsady "M jak miłość" od 1889 odcinka już w listopadzie dołączy Paweł Izdebski, a do życia Agnes wkroczy jej były kochanek Martin. W dniu, w którym córka Artura znajdzie schronienie w jego domu na wsi, Martin przyjedzie do Warszawy, namierzy hotel, w którym Agnes mieszkała i od razu zacznie jej szukać. Dość szybko okaże się, jak niebezpiecznym człowiekiem jest Martin i jaką krzywdę wyrządził Agnes.

M jak miłość. Artur dowie się, że Agnes to jego córka? Prawda o lekarce z Niemiec zmieni wszystko

- Martin jest zdeterminowany, żeby odzyskać swoją miłość. W swojej ocenie ma bardzo dobre zamiary, ale państwo przekonacie się, czy tak jest naprawdę i czy to są dobre okoliczności dla samej Agnes... - zapowiedział Paweł Izdebski w "Kulisach serialu M jak miłość".

W 1889 odcinku "M jak miłość" Martin znajdzie sposób, żeby namierzyć Agnes w Grabinie, dzięki lekarzowi, z którym spotykała się po przyjeździe z Berlina. Przekupi nawet recepcjonistkę w hotelu, aby udzieliła mu cennych informacji o ukochanej. W jego głowie zrodzi się plan, jak odzyskać Agnes, która przed nim uciekła.

Ale na tym nie koniec, bo z "Kulis serialu M jak miłość" wynika, że krótko po przyjeździe Martina do Polski, Agnes zniknie w tajemniczych okolicznościach. Przestanie się odzywać nawet do Rogowskiego.

- Chciała ze mną porozmawiać, a na drugi dzień już nie odbierała telefonów - powie przejęty Artur do Marysi (Małgorzata Pieńkowska).