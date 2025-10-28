M jak miłość, odcinek 1888: Nowa dziewczyna Grześka każe mu zerwać z Lenką! Od dawna ją zwodzi - ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1888 - poniedziałek, 10.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Przez dramat Sary i Kingi Lenka nie miała czasu na spotkania z Grześkiem. Wkrótce okaże się, że on specjalnie za nią nie tęsknił, bo znalazł sobie kogoś innego. Albo może raczej został znaleziony, bo jego nowa sympatia pokaże w „M jak miłość” charakterek.

Pożegnanie Sary z Lenką w 1888. odcinku serialu „M jak miłość”

W 1888. odcinku serialu „M jak miłość” Sara pożegna się z Lenką przed przeprowadzką do Nowego Jorku. Już następnego dnia będzie miała lot. Obydwie zaproponują sobie nawzajem, że spotkają się w wakacje – albo w USA albo w Polsce. Grabina albo Nowy Jork… Sara dostanie od Lenki bransoletkę, którą jej uplecie na szczęście. Na koniec Hoffmanówna przestrzeże Zduńską przed Grześkiem, który już od jakiegoś czasu spotyka się za jej plecami z Julitą z II C i chyba tylko ona o tym nie wie...

Grzesiek z Julitą w 1888. odcinku serialu „M jak miłość”

Słowa Sary zmrożą Lenkę. Z początku nie będzie chciała dać im wiary. W 1888. odcinku serialu „M jak miłość” w końcu zdecyduje się napomknąć o tym Kindze. Najpierw, że o Grześku i Julicie powiedział jej tajemniczy „ktoś”. Potem, że Sara. Ale zaraz zbagatelizuje informacje od niej, bo za wszelką cenę będzie chciała, by słowa przyjaciółki nie były prawdą:

- Wiesz... Ona, po tych wszystkich przejściach, sama mówi wprost, że nie lubi facetów, nie wierzy im... Na Grześka też jest cięta, więc… Mam zacząć go sprawdzać? Ale to jest takie słabe...Przecież go kocham, ufam mu…

Kinga poradzi jej, by go zapytała o Julitę, ale i na to Lenka machnie ręką. Powie matce, że nie zrobi żadnego dochodzenia w tej sprawie, bo Grzesiek „jest w porządku” i z pewnością sam by jej o wszystkim opowiedział. Matka, trochę niezrozumiale, utwierdzi ją w tym, wychodząc z fałszywego założenia, że jeżeli darzy go zaufaniem, to niech zostanie, jak jest. A ileż to razy zawiedli nas ci, którym ufaliśmy?! Grzesiek będzie wieczorem z Lenką w kontakcie SMS-owym, co będzie bardzo drażniło… Julitę. Bo to z nią chłopak Zduńskiej będzie spędzał wieczór. Julita spyta obrażonym tonem:

- Znowu z nią piszesz?... Nie powiedziałeś jej jeszcze?

Grzesiek pokręci głową.

Cytaty za: Swiatseriali.interia.pl