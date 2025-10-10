M jak miłość, odcinek 1887: Wieczór kawalerski Marcina skończy się porażką. Zaliczy ostrą wpadkę przed dziewczyną z baru- ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1887 - poniedziałek, 3.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Widzowie zobaczą, że Marcin, choć tuż przed ślubem, będzie w kiepskiej formie. Emocje związane z przygotowaniami, stres i napięcie sprawią, że nawet jego przyjaciele nie będą w stanie rozluźnić atmosfery. Wieczór kawalerski, który miał być pretekstem do pożegnania „wolności”, okaże się jednym z najbardziej niezręcznych momentów w życiu Chodakowskiego.

Żenujące wydarzenia na wieczorze kawalerskim Marcina

Olek i Jakub, próbując dodać bratu i przyjacielowi energii, zaproponują wspólne wyjście do baru. Początkowo wszystko będzie wyglądało niewinnie, rozmowy, żarty, toast za przyszłego pana młodego. Jednak w miarę upływu czasu sytuacja zacznie wymykać się spod kontroli. Chociaż nie chodzi o żadne zdrady i coś, co przekreśliłoby ślub z Kamą, panowie i tak najedzą się sporo wstydu.

W 1887 odcinku „M jak miłość” Olek pomyli pewną dziewczynę z prostytutką... Seria niefortunnych zdarzeń sprawi, że lekarz szybko się zawstydzi, tym samym napędzając nieporozumienie i żenadę. Chodakowski będzie przekonany, że dziewczyna „pracuje” w barze w niecodzienny sposób. Okaże się, że kobieta, która będzie miała na imię Klaudia, przyszła do baru zupełnie nie w takich intencjach, jak spodziewałby się ortopeda. To spotka się ze sporym zaskoczeniem wszystkich.

Nieudany wieczór kawalerski Marcina. Będzie bójka

Wieczór, który miał być niezapomniany, okaże się kompletną klapą. A przecież już za chwilę w jego życiu ma nastąpić długo wyczekiwany moment - ślub. W ostatnich tygodniach Chodakowski nie miał lekko. Po dramatycznych wydarzeniach w jego życiu prywatnym i zawodowym, po licznych konfliktach i niepewnościach, wreszcie odnalazł stabilizację. Nadchodząca uroczystość miała być symbolem nowego początku, tymczasem nawet zwykły wieczór z przyjaciółmi kończy się fiaskiem.

Wszystko wskazuje na to, że Marcin i Olek pobiją się podczas wieczoru kawalerskiego! Te sceny były kręcone jeszcze podczas wakacji, kiedy aktorzy pokazywali sceny zza kulis, m.in. na Instagramie. Właśnie wtedy kręcono sceny szarpaniny Marcina i Olka. Widocznie coś tak wzburzy braci, że nie wytrzymają emocji. Wieczór kawalerski w 1887 odcinku „M jak miłość” obróci się na niekorzyść Marcina.