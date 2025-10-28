M jak miłość, odcinek 1886: Wyjątkowy prezent Karskiego dla Natalki. Tak pokaże, że mu zależy - ZDJĘCIA

Małgorzata Pala
Małgorzata Pala
2025-10-28 11:34

W 1886 odcinku "M jak miłość" Natalka (Dominika Suchecka) przeżyje wyjątkowy Dzień Matki. Choć początkowo wszystko zapowie się nie najlepiej, bo Hania (Wiktoria Basik) po raz kolejny niechcący sprowadzi na siebie gniew mamy, ostatecznie ten dzień przyniesie wiele wzruszeń. A wszystko dzięki Adamowi Karskiemu (Adam Szwichtenberg), który nie tylko pomoże dziewczynce, ale też sam pokaże, jak bardzo zależy mu na Natalii. Zobacz ZDJĘCIA z tych scen!

"M jak miłość" odcinek 1886 - wtorek, 28.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1886 odcinku "M jak miłość" Hania postanowi zrobić mamie niespodziankę z okazji Dnia Matki. Dziesięciolatka wymyśli, że oprócz własnoręcznie przygotowanego upominku, kupi dla Natalii coś wyjątkowego. Niestety, jej plan się skomplikuje, bo Bartek (Arkadiusz Smoleński), do którego zwykle zwraca się o pomoc, nie będzie mógł jej zawieźć do miasta. Razem z żoną Dorotą (Iwona Rejzner) wybierze się bowiem na ważne spotkanie w ośrodku adopcyjnym.

Gniew Natalki i plan Hani

Gdy Natalka dowie się, że córka znów angażowała Bartka w swoje pomysły, nie ukryje rozczarowania. Po raz kolejny przypomni Hani, że wujek ma własną rodzinę i inne obowiązki. Dla dziewczynki to bolesny moment, bo naprawdę chciała tylko sprawić mamie radość. I właśnie wtedy z pomocą przyjdzie Karski. Komendant z Lipnicy zauważy smutek Hani i szybko domyśli się, o co chodzi. Bez chwili wahania zaproponuje, że sam zawiezie ją do Gródka, by mogła kupić prezent dla Natalii. Podczas zakupów zobaczy, że dziewczynka nie ma wystarczająco dużo pieniędzy i wtedy dyskretnie dorzuci coś od siebie. Wybierze dla Natalii eleganckie perfumy, które dołączy do upominku od Hani.

Karski pokaże, że zależy mu na Natalce

Po powrocie do domu Hania, w obecności policjanta, wręczy mamie prezent. Sama nie ukryje zaskoczonej miny, kiedy zobaczy, że Natalka nie wyciąg z opakowania jedynie tego, co sama dla niej wybrała. Widać będzie, że bardzo ucieszy się, iż Karski "dorzucił swoje trzy grosze" do prezentu. Natalka będzie wyraźnie wzruszona, a gest Adama zrobi na niej ogromne wrażenie. To właśnie wtedy po raz pierwszy zobaczy, że Karski nie tylko troszczy się o nią jako o podwładną, ale naprawdę mu na niej zależy. I to prawda, Natalka ostatnio wydaje się mocniej zainteresowana komendantem...

M jak miłość ZWIASTUN. Wojna Kisielowej z Tadeuszem o stanowisko sołtysa?