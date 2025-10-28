M jak miłość, odcinek 1886: Wyjątkowy prezent Adama dla Natalki. Ma kochankę, ale pokaże, że mu na niej zależy - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1886 - wtorek, 28.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1886 odcinku "M jak miłość" Hania postanowi zrobić mamie niespodziankę z okazji Dnia Matki. Dziesięciolatka wymyśli, że oprócz własnoręcznie przygotowanego upominku, kupi dla Natalii coś wyjątkowego. Niestety, jej plan się skomplikuje, bo Bartek (Arkadiusz Smoleński), do którego zwykle zwraca się o pomoc, nie będzie mógł jej zawieźć do miasta. Razem z żoną Dorotą (Iwona Rejzner) wybierze się bowiem na ważne spotkanie w ośrodku adopcyjnym.

Gniew Natalki i plan Hani

Gdy Natalka dowie się, że córka znów angażowała Bartka w swoje pomysły, nie ukryje rozczarowania. Po raz kolejny przypomni Hani, że wujek ma własną rodzinę i inne obowiązki. Dla dziewczynki to bolesny moment, bo naprawdę chciała tylko sprawić mamie radość. I właśnie wtedy z pomocą przyjdzie Karski. Komendant z Lipnicy zauważy smutek Hani i szybko domyśli się, o co chodzi. Bez chwili wahania zaproponuje, że sam zawiezie ją do Gródka, by mogła kupić prezent dla Natalii. Podczas zakupów zobaczy, że dziewczynka nie ma wystarczająco dużo pieniędzy i wtedy dyskretnie dorzuci coś od siebie. Wybierze dla Natalii eleganckie perfumy, które dołączy do upominku od Hani.

Karski pokaże, że zależy mu na Natalce

Po powrocie do domu Hania, w obecności policjanta, wręczy mamie prezent. Sama nie ukryje zaskoczonej miny, kiedy zobaczy, że Natalka nie wyciąg z opakowania jedynie tego, co sama dla niej wybrała. Widać będzie, że bardzo ucieszy się, iż Karski "dorzucił swoje trzy grosze" do prezentu. Natalka będzie wyraźnie wzruszona, a gest Adama zrobi na niej ogromne wrażenie. To właśnie wtedy po raz pierwszy zobaczy, że Karski nie tylko troszczy się o nią jako o podwładną, ale naprawdę mu na niej zależy. I to prawda, Natalka ostatnio wydaje się mocniej zainteresowana komendantem...