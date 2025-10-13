M jak miłość, odcinek 1886: Kinga odzyska siły po molestowaniu Hoffmana! Zduńskich czekają piękne chwile w Grabinie - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1886 - wtorek, 28.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Przypomnijmy, że dramat Zduńskiej rozegra się w jej własnym domu na Deszczowej, gdy Hoffman, psychopatyczny sąsiad, podstępnie wprosi się do środka, poda jej środki odurzające i spróbuje ją skrzywdzić. Zrozpaczony Piotrek w ostatniej chwili wróci do domu i odciągnie napastnika od żony, ratując ją przed jeszcze większym nieszczęściem. Choć Hoffman zostanie zatrzymany przez policję, trauma Kingi nie minie. Kobieta trafił do szpitala, a po powrocie do domu będzie zbadała się z atakami paniki, bezsennością i ogromnym lękiem przed powrotem do codzienności. Magda (Anna Mucha) i Andrzej Budzyński (Krystian Wieczorek) pomogą przyjaciółce w trudnych chwilach. Dopiero w 1886. odcinku, Kinga zacznie w końcu wychodzić z mroku, jaki przez ostatnie tygodnie ją otaczał.

Przełomowa wizyta Zduńskich w Grabinie

Wspólny wyjazd do Grabiny okaże się dla Zduńskich prawdziwym lekarstwem. Kinga i Piotrek przyjadą do ukochanej Barbary (Teresa Lipowska), by spędzić z nią wyjątkowy Dzień Matki. Seniora rodu nie będzie kryła wzruszenia, widok uśmiechniętej Kingi i całej rodziny w komplecie przyniesie jej ogromną radość.

Zduńscy nie przyjadą z pustymi rękami, przygotują dla Barbary specjalny prezent, a wspólne chwile przy stole, rozmowy i śmiech w sadzie sprawią, że emocje ostatnich tygodni wreszcie nieco opadną. To właśnie w Grabinie Kinga poczuje, że może znowu oddychać pełną piersią.

Na zdjęciach z planu widać, że Zduńska w 1886. odcinku |M jak miłość” znów się uśmiecha. Po dramatycznych przejściach wygląda spokojnie i szczęśliwie, otoczona rodziną, w miejscu, które od lat daje jej siłę i poczucie bezpieczeństwa.

Wyjątkowe chwile z Barbarą

W Grabinie zjawią się również Franka (Dominika Kachlik) i Paweł (Rafał Mroczek). Góralka, która sama niedawno przeszła trudny czas po wypadku spowodowanym przez Dominika Walata (Bartosz Surówka), również będzie szukała ukojenia. Spotkanie z bliskimi Mostowiakami pomoże jej złapać dystans i przewartościować pewne sprawy. W 1886 odcinku „M jak miłość” widzowie zobaczą Kingę taką, jakiej dawno nie było, spokojną, bliską rodzinie i wdzięczną za drugą szansę, jaką dostała od losu. Niebezpieczeństwo minie.