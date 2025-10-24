M jak miłość, odcinek 1886: Franka porówna Marysię do zmarłej matki. To wyznanie poruszy Rogowską - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1886 – wtorek, 28.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Po trudnym czasie i niebezpiecznym wypadku spowodowanym przez Dominika Walata (Bartosz Surówka), Franka w końcu poczuje, że odzyskuje równowagę. W Grabinie, u boku Barbary i Marysi, znów znajdzie spokój i poczucie bezpieczeństwa. Zduńska zdecyduje się nawet zamieszkać z synkiem Antkiem (Marek Mironienko) w domu Mostowiaków na kilka tygodni, by pomóc w gospodarstwie i być bliżej rodziny. Barbara z radością przyjmie ich pod swój dach. Oczywiście na czas remontu, bo potem Franka z Pawłem wprowadzą się do własnego domu.

Franka wspomni o Marysi i zmarłej mamie

Podczas pobytu w Grabinie Frankę weźmie na refleksje. W kuchni w rodzinnym domu Mostowiaków dojdzie do szczerej, wzruszającej rozmowy z Marysią. Góralka przypomni sobie czas, kiedy leżała w szpitalu po wypadku i wspomni, jak wiele zawdzięcza Rogowskiej.

- Wiesz, mamo, jak tak siedziałam w tym szpitalu, to właściwie byłam spokojna, bo wiedziałam, że Antek jest z tobą. I dzięki tobie zrozumiałam, jakby to było, gdyby moja mama żyła – wyzna wzruszona Franka.

- Kochanie moje, chodź słoneczko – odpowie poruszona Marysia, przytulając synową.

Wyjątkowa więź Marysi i Franki

Widać będzie, że między kobietami panuje wyjątkowa więź, pełna ciepła, zrozumienia i rodzinnej bliskości. Dla Franki, która dorastała bez matki, Marysia stanie się kimś wyjątkowym – prawdziwą opiekunką i wzorem do naśladowania.

W 1886 odcinku „M jak miłość” zobaczymy, że nawet po największych dramatycznych chwilach można odnaleźć spokój i miłość – właśnie w Grabinie, w domu, gdzie rodzina zawsze jest najważniejsza.