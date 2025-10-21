M jak miłość, odcinek 1885: Tak Magda zareaguje na zaręczyny Dimy z Julią. To będzie rozpad ich rodziny! - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1885 - poniedziałek, 27.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Zaręczyny Dimy z Julią w 1885 odcinku "M jak miłość" będą dla Magdy i Andrzeja jasnym sygnałem, że była kochanka Budzyńskiego już na zawsze wejdzie do ich rodziny. No chyba że wcześniej rozpadnie się więź łącząca Magdę z Nadią (Mira Fareniuk), że córka Ukraińca uzna, że skoro ma ojca, ukochaną ciocię i za kilka miesięcy urodzi się dziecko, to wcale nie potrzebuje drugiej matki.

Tego właśnie od jakiego czasu najbardziej obawia się Magda, że Nadia się od niej odsunie, że zbliży się do Julii i zniknie zupełnie...

Magda nie ucieszy się z zaręczyn Dimy i Julii w 1885 odcinku "M jak miłość"

Nic dziwnego, że w 1885 odcinku "M jak miłość" Magda wcale się nie ucieszy, kiedy Dima zjawi się w warszawskim mieszkaniu Budzyńskich, że podzielić się z nimi wspaniałą wiadomością, że oświadczył się Julii i jeszcze przed porodem wezmą ślub. Budzyński aż zblednie, Magda z wymuszonym uśmiechem na ustach złoży Dimie gratulacje.

Dojdzie jednak do wniosku, że teraz rozpadnie się rodzina, którą razem z Andrzejem stworzyli dla Nadii. Ukraińska dziewczynka ma przecież ojca, ale oni byli jej zastępczymi rodzicami przez wiele miesięcy. Chcieli nawet adoptować Nadię, kiedy wiele wskazywało na to, że Dima zginął na wojnie na Ukrainie.

Andrzej w 1885 odcinku "M jak miłość" będzie się bał, że Magda nie poradzi sobie po odejściu Nadii i Dimy

Reakcja Magdy na zaręczyny Dimy z Julią w 1885 odcinku "M jak miłość" wzbudzi czujność Andrzeja, który przede wszystkim będzie myślał o szczęściu swojej żony. Magda kocha Nadię jak własną córkę, nowa rodzina, którą Julia i Dima założą po narodzinach dziecka, może jeszcze bardziej skomplikować ich relacje. Doprowadzić do tego, że Ukrainiec i Malicka zabiorą Nadię od Magdy, że straci ją na zawsze.

- Boisz się, że jak Nadia odejdzie, to ja sobie z tym nie poradzę? - Magda doskonale rozszyfruje tok myślenia Andrzeja. - A poradzisz sobie? - zapyta ją Budzyński.

Niestety w 1885 odcinku "M jak miłość" wszystko będzie wskazywało na to, że obecna rodzina Magdy i Andrzeja się rozpadnie, że zostaną sami, bez Nadii...