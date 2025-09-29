M jak miłość, odcinek 1885: Ślub Julii z Dimą. Oświadczy się przez ciążę i ogłoszą to Budzyńskim

"M jak miłość" odcinek 1885 - wtorek, 21.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Droga Julii i Dimy do wspólnego szczęścia nie będzie prosta. Malicka nie planowała dziecka, ponieważ żyła w przekonaniu, że jest bezpłodna. Kiedy jednak wyszło na jaw, że urodzi dziecko, najpierw o szokującej informacji dowiedziała się Sylwia (Hanna Turnau), później Dima, Nadia (Mira Fareniuk), a dopiero potem Budzyńscy - Magda (Anna Mucha) i Andrzej (Krystian Wieczorek).

Niestety, ich reakcja będzie daleka od entuzjazmu. Magda bardzo przeżyje fakt, że Julia spodziewa się dziecka, którego ona nigdy nie mogła mieć, a Andrzej poczuje dodatkowy ciężar, bo Malicka wcześniej straciła właśnie jego dziecko. Mimo wszystko nie będą robili prawniczce „pod górkę”. Julia i Dima będą trwali przy swoim, bo chcą być razem, tworzyć dom i wychować swoje maleństwo.

Oświadczyny Dimy w 1885 odcinku „M jak miłość”

Dlatego w 1885 odcinku „M jak miłość” Ukrainiec zdecyduje się na odważny krok i poprosi Julię o rękę. Dima uzna, że to najlepszy moment, aby stworzyć z Julią prawdziwą rodzinę. Wzruszające oświadczyny zakończą się wielkim „tak” Malickiej, a zakochani od razu zdecydują się poinformować o tym Budzyńskich. To właśnie Magda i Andrzej dowiedzą się, że wkrótce para stanie na ślubnym kobiercu i rozpocznie nowy rozdział życia.

Dla Budzyńskich będzie to kolejny wstrząs, bo ciąża Julii już wcześniej skomplikuje ich relacje, a teraz wizja ślubu i powstania nowej rodziny z Nadią w roli starszej siostry dziecka sprawi, że Magda i Andrzej jeszcze mocniej poczują, że tracą dziewczynkę, a to ona jest dla nich najważniejsza.

Ślub Julii i Dimy to wielkie zmiany w życiu Budzyńskich

W 1885 odcinku „M jak miłość” decyzja Julii i Dimy o ślubie ostatecznie przypieczętuje losy całej rodziny. Malicka i ojciec Nadii staną się oficjalnie małżeństwem, a Nadia wybierze życie u boku ojca, jego żony i nowego rodzeństwa. Budzyńscy, choć spróbują przyjąć te informacje z klasą, w głębi serca będą przeżywali ogromną stratę.

Nowe małżeństwo Julii i Dimy oznaczać będzie dla Magdy i Andrzeja definitywną zmianę ich miejsca w życiu Nadii. W dodatku w tle pojawi się jeszcze wątek gigantycznej darowizny dla fundacji Budzyńskiej, co sprowadzi na Magdę wielkie kłopoty.