M jak miłość, odcinek 1885: Ślub Julii z Dimą. Oświadczy się przez ciążę i ogłoszą to Budzyńskim

Małgorzata Pala
2025-09-29 11:57

W 1885 odcinku „M jak miłość” Julia (Marta Chodorowska) i Dima (Michaił Pszeniczny) zdecydują się na kolejny, najważniejszy krok w swoim związku! Po tym, jak Malicka podzieli się radosną nowiną o ciąży z najbliższymi, para w końcu postanowi zalegalizować swoją miłość i powiedzieć sobie formalne „tak”. Oświadczyny Dimy nastąpią w wyjątkowych okolicznościach, bo to właśnie ciąża Julii sprawi, że zakochani zechcą stworzyć pełną rodzinę. Ale ta decyzja nie wszystkim przypadnie do gustu… Czy Budzyńscy będą szczęśliwi na wieść, że prawniczka urodzi dziecko Dimy oraz wejdzie z nim w związek małżeński?

"M jak miłość" odcinek 1885 - wtorek, 21.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Droga Julii i Dimy do wspólnego szczęścia nie będzie prosta. Malicka nie planowała dziecka, ponieważ żyła w przekonaniu, że jest bezpłodna. Kiedy jednak wyszło na jaw, że urodzi dziecko, najpierw o szokującej informacji dowiedziała się Sylwia (Hanna Turnau), później Dima, Nadia (Mira Fareniuk), a dopiero potem Budzyńscy - Magda (Anna Mucha) i Andrzej (Krystian Wieczorek). 

Niestety, ich reakcja będzie daleka od entuzjazmu. Magda bardzo przeżyje fakt, że Julia spodziewa się dziecka, którego ona nigdy nie mogła mieć, a Andrzej poczuje dodatkowy ciężar, bo Malicka wcześniej straciła właśnie jego dziecko. Mimo wszystko nie będą robili prawniczce „pod górkę”. Julia i Dima będą trwali przy swoim, bo chcą być razem, tworzyć dom i wychować swoje maleństwo. 

Oświadczyny Dimy w 1885 odcinku „M jak miłość”

Dlatego w 1885 odcinku „M jak miłość” Ukrainiec zdecyduje się na odważny krok i poprosi Julię o rękę. Dima uzna, że to najlepszy moment, aby stworzyć z Julią prawdziwą rodzinę. Wzruszające oświadczyny zakończą się wielkim „tak” Malickiej, a zakochani od razu zdecydują się poinformować o tym Budzyńskich. To właśnie Magda i Andrzej dowiedzą się, że wkrótce para stanie na ślubnym kobiercu i rozpocznie nowy rozdział życia.

Dla Budzyńskich będzie to kolejny wstrząs, bo ciąża Julii już wcześniej skomplikuje ich relacje, a teraz wizja ślubu i powstania nowej rodziny z Nadią w roli starszej siostry dziecka sprawi, że Magda i Andrzej jeszcze mocniej poczują, że tracą dziewczynkę, a to ona jest dla nich najważniejsza. 

Ślub Julii i Dimy to wielkie zmiany w życiu Budzyńskich

W 1885 odcinku „M jak miłość” decyzja Julii i Dimy o ślubie ostatecznie przypieczętuje losy całej rodziny. Malicka i ojciec Nadii staną się oficjalnie małżeństwem, a Nadia wybierze życie u boku ojca, jego żony i nowego rodzeństwa. Budzyńscy, choć spróbują przyjąć te informacje z klasą, w głębi serca będą przeżywali ogromną stratę.

Nowe małżeństwo Julii i Dimy oznaczać będzie dla Magdy i Andrzeja definitywną zmianę ich miejsca w życiu Nadii. W dodatku w tle pojawi się jeszcze wątek gigantycznej darowizny dla fundacji Budzyńskiej, co sprowadzi na Magdę wielkie kłopoty. 

