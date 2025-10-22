M jak miłość, odcinek 1885: Sara weźmie na siebie winę za atak Hoffmana na Kingę! Zbyt długo kryła ojca - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Agnieszka Pyź
2025-10-22 9:15

W 1885 odcinku "M jak miłość" Sara (Nadia Smyczek) mocno przeżyje, że jej ojciec Darek Hoffman (Mateusz Rusin) próbował zgwałcić Kingę (Katarzyna Cichopek)! Ona jako pierwsza odkryła, jak nieobliczalnym jest zwyrodnialcem, ale bała się ujawnić prawdę o ojcu, kryła Hoffmana. Teraz córka gwałciciela będzie obwiniała się za to, że Kinga padła ofiarą napaści, że Darek chciał z nią zrobić to, co ze swoimi innymi ofiarami. Przyznanie się Sary do winy w 1885 odcinku "M jak miłość" poruszy Zduńską, która nie będzie miała żalu do córki swojego oprawcy. Poznaj szczegóły.

"M jak miłość" odcinek 1885 - poniedziałek, 27.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Co prawda w 1885 odcinku "M jak miłość" Hoffman dalej będzie siedział w areszcie, oskarżony o próbę gwałtu Kingi, seksualną napaść na Zduńską, która była jedną z jego wielu ofiar, ale jego córka nie zazna spokoju. Wyrzuty sumienia zadręczą Sarę, bo przecież mogła w porę ostrzec sąsiadkę, matkę swojej przyjaciółki Lenki (Olga Cybińska), która okazała jej tyle serca. 

To dlatego w "M jak miłość" Sara tak długo kryła ojca gwałciciela

Zanim Hoffman zaatakował Kingę, to właśnie Sara zobaczyła w jego aparacie zdjęcia, które robił Zduńskiej z ukrycia. Odkryła, że podgląda sąsiadkę i ma obsesję na jej punkcie. Bała jednak wyjawić prawdę, bo Darek wyżywał się na niej, znęcał się nad dziewczyną psychicznie. Ale jednego Sara nie będzie wiedziała o swoim ojcu, że od dawna nagrywał też kobiety, które skrzywdził! "Uwieczniał" nie tylko gwałt, lecz także molestowanie swoich ofiar. 

Nie przegap: M jak miłość, odcinek 1885: Kinga dowie się, jak Hoffman skrzywdził własną córkę! Nie była jego jedyną ofiarą - ZDJĘCIA

Co się stanie z Sarą w 1885 odcinku "M jak miłość"?

Zbrodnie Hoffmana w 1885 odcinku "M jak miłość" wstrząsną Sarą do tego stopnia, że nastolatka nie dojdzie do siebie. Nawet kiedy trafi pod opiekę swojej matki Inki, żony Darka, z której zwyrodnialec zrobił wariatkę, żeby przejąć opiekę nad córką, mieć Sarę tylko dla siebie. Na losem Sary zlituje się nie tylko Lenka, lecz także Kinga, która spotka się z córką oprawcy, by okazać jej wsparcie. 

M jak miłość ZWIASTUN. Kinga w pułapce strachu! Sara weźmie na siebie winę za napaść Hoffmana
M jak miłość, odcinek 1888: Smutny koniec Sary po aresztowaniu Hoffmana! Zdąży …

- Sara, ja w ogóle nie mam do ciebie żalu. Przecież nie odpowiadasz za decyzje i działania swojego ojca…

- Ale to moja wina, to przeze mnie! Pani była dla mnie taka dobra, wszyscy byliście, lepsi niż moja własna rodzina… Ja mogłam wcześniej coś powiedzieć…

- I w końcu powiedziałaś! Jesteś wspaniałą, wartościową osobą, Sara, nie jesteś swoim ojcem… - przekona nastolatkę Kinga. 

Dramat Kingi i Sary odbije się na Lence w 1885 odcinku "M jak miłość"

Dramatyczne przeżycia Kingi i Sary w 1885 odcinku "M jak miłość" odbiją się też na Lence, której trudno będzie pojąć, że sąsiad dopuścił się tak obrzydliwych czynów, że najbliższa przyjaciółka musiała żyć pod jednym dachem z takim potworem. 

- Nie wiem, co bym zrobiła, jakbym miała takiego ojca... - wyzna Kindze poruszona Lenka. 

M jak miłość, odcinek 1885: Sara weźmie na siebie winę za napaść Hoffmana na Kingę! Zbyt długo kryła ojca - ZDJĘCIA
