M jak miłość, odcinek 1882: Sara zobaczy zdjęcia Kingi w aparacie Hoffmana! Tak odkryje, że ojciec podgląda Zduńską - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1882 - poniedziałek, 13.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Przerażające odkrycie Sary o Hoffmanie w 1882 odcinku "M jak miłość" wcale nie uchroni Kingi przez atakiem zboczonego sąsiada, który od dawna chce ją "zdobyć". Nie jest żadną tajemnicą, że Kinga wpadnie w pułapkę, którą zastawi na nią Darek. Zwyrodnialec odrzuci Zduńską narkotykiem i będzie chciał zgwałcić, ale w ostatniej chwili żonę uratuje Piotrek (Marcin Mroczek), który pobije Hoffmana i wezwie karetkę do nieprzytomnej Kingi.

Sara znajdzie dowód na obsesję Hoffmana na punkcie Kingi w 1882 odcinku "M jak miłość"

Ale zanim to nastąpi już w 1882 odcinku "M jak miłość" Sara mogłaby powstrzymać ojca, zapobiec tragedii, która rozegra się w domu Zduńskich po sąsiedzki. Gdyby tylko w porę odważyła się powiedzieć komuś o zdjęciach Kingi w aparacie Hoffmana, o tym, że Darek podgląda i obserwuję żonę Piotrka już od dawna.

Przypadek sprawi, że Sara wejdzie do sypialni Darka w 1882 odcinku "M jak miłość" i zauważy leżący na łóżku apart fotograficzny z ogromnym obiektywem. Już wcześniej widziała ojca, jak robi zdjęcia przez okno, ale nie podejrzewała, co lub kogo fotografuje nieobliczalny Hoffman.

Ciekawość Sary weźmie górę i włączy apart, żeby sprawdzić, co jest na zdjęciach z ukrycia. Przeglądając ujęcia Kingi, która podczas prac w ogrodzie zsunęła bluzę i odsłoniła zbyt głęboki dekolt dla córki Darka stanie się jasne, że ma on obsesję na punkcie Zduńskiej.

- Sara jest roztrzęsiona. Nie dowierza w to. Przeżywa na pewno duży szok... Nie spodziewała się aż takich rzeczy po swoim ojcu i na pewno bardzo to przeżywa i martwi się o panią Kingę... Sara bardzo wstydzi się za swojego ojca. Chciałaby pomóc Kindze na pewno, ale nie umie się tak przełamać, żeby powiedzieć jej to prosto w twarz... Po prostu za bardzo się boi... - wyjaśniała zachowanie swojej bohaterki Nadia Smyczek w "Kulisach serialu M jak miłość".

Sara w 1882 odcinku "M jak miłość" nikomu nie powie, że Hoffman podgląda Kingę i robi jej zdjęcia

Właśnie dlatego w 1882 odcinku "M jak miłość" Sara nikomu nie powie o odkryciu zdjęć Kingi w aparacie Hoffmana. Następnego dnia pojedzie z Lenką (Olga Cybińska) do Grabiny, cały czas zadręczając się myślami, do czego jeszcze będzie zdolny jej ojciec. Ostatecznie przerwie milczenie podczas rozmowy z Marysią (Małgorzata Pieńkowska), ale będzie już za późno...

