M jak miłość, odcinek 1885: Ostre negocjacje Budzyńskiego z adwokatem Walata. Cudotwórca Andrzej znów zatriumfuje - ZDJĘCIA

Małgorzata Pala
2025-10-24 13:22

W 1885 odcinku „M jak miłość” Andrzej Budzyński (Krystian Wieczorek) znów pokaże, że potrafi wygrać nawet najtrudniejszą sprawę. Do jego kancelarii trafi mecenas (Jacek Barczak) reprezentujący Dominika Walata (Bartosz Surówka), bogatego sprawcę wypadku Franki (Dominika Kachlik) i Pawła (Rafał Mroczek). Prawnik spróbuje się dogadać, ale Andrzej szybko wyczuje, że przeciwnik pojawił się z powodu strachu przed przegraną.

"M jak miłość" odcinek 1885 - poniedziałek, 27.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W sprawie Walata pojawią się nowe dowody - świadek i nagranie, które jednoznacznie wskażą na winę chłopaka. Mecenas bogacza doskonale zrozumie, że sytuacja jest przesądzona i jego klient nie uniknie odpowiedzialności. W tej sytuacji zacznie szukać sposobu, by zatrzeć złe wrażenie i przekonać Budzyńskiego do polubownego zakończenia sprawy. Tym bardziej, że przewidzi, iż atak Pawła, mimo że mało elegancki i niepotrzebny, raczej obejdzie się bez echa. Uzna więc, że zaproponuje Andrzejowi wycofanie oskarżeń o pobicie, ale za to Paweł z Franką mieliby łagodniej podejść do czynu o wiele gorszego od uderzenia w twarz - ucieczki z miejsca wypadku, po którym góralka walczyła o życie. 

Andrzej nie da się nabrać na sztuczki mecenasa

Przy wizycie mecenasa Walata w warszawskiej kancelarii, Andrzej zachowa pełen profesjonalizm, ale nie da się zmanipulować. Doskonale wie, że jego przeciwnik nie przyjdzie z dobrą wolą, a jedynie z nadzieją na uniknięcie skandalu. Budzyński wykorzysta moment, by zabezpieczyć interesy Franki i Pawła, pokazując jednocześnie, że w tej rozgrywce to on ma pełną kontrolę.

- (...) Pan Walat naprawdę żałuje  tego co się stało, ma wyrzuty sumienia. Rezygnacja z pozwu to z jego strony gałązka oliwna - podejdzie mecenas, ale Andrzej nie da się urobić.

Andrzej załatwi sprawiedliwość dla Franki i Pawła

Dla Franki i Pawła będzie to pierwszy realny krok do sprawiedliwości po dramatycznym wypadku. Budzyński, jak zawsze, okaże się nie tylko skutecznym prawnikiem, ale też człowiekiem, który w kluczowym momencie potrafi stanąć po właściwej stronie. Kiedy do kancelarii wejdzie Piotrek (Marcin Mroczek), także pochwali działanie kolegi. Paweł będzie zadowolony stroną, w którą zmierza śledztwo. W 1885 odcinku "M jak miłość" Piotrek z Andrzejem potwierdzą, że jeszcze tego samego dnia Walat dostanie zarzuty.

