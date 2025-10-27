M jak miłość, odcinek 1885: Andrzej namówi Magdę na powrót do kancelarii? Budzyński chce, by rzuciła fundację - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1885 - poniedziałek, 27.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Budzyńscy wyruszą w drogę z wizytą u Kingi (Katarzyna Cichopek), która wciąż stara się dojść do siebie po traumatycznych przeżyciach związanych z Hoffmanem (Mateusz Rusin). W samochodzie, w luźnej atmosferze, Magda pochwali się umiejętnościami w nietypowych okolicznościach.

- Zrobisz sobie krzywdę - uzna Andrzej patrząc na wyczyny żony, która spróbuje pomalować się w lusterku w aucie.

- Ja to się wiesz, potrafię pomalować w każdych okolicznościach. Jak pracowałam w kancelarii, to robiłam makijaż w tramwaju – powie z uśmiechem.

Andrzej zaproponuje Magdzie powrót do kancelarii

W tym momencie Andrzej wykorzysta okazję, by poruszyć poważniejszy temat. Przypomni Magdzie, że skończyła już studia prawnicze i mogłaby wrócić do pracy w kancelarii, zamiast ograniczać się wyłącznie do fundacji. Zasugeruje, że w ten sposób mogliby wspólnie prowadzić sprawy. Oboje nie mają pojęcia, że to pozwoliłoby uniknąć kłopotów, które wkrótce mogą pojawić się w związku z działaniami podstępnego brata Święcickiego (Artur Paczesny) wobec fundacji.

Kiedyś Magda pracowała w Warszawie z Andrzejem, natomiast podczas afery ze zdradą Andrzeja, rzuciła biurowe sprawy w kancelarii.

Magda odmówi pracy z mężem

Budzyńska w 1885 odcinku „M jak miłość” nie zgodzi się wrócić do dawnego życia. Zajęła się fundacją i na niej jest skupiona. Nie wie tylko, że planowana wpłata w wysokości miliona złotych od tajemniczego „darczyńcy” to podpucha. To brat Kazimierza działa, by wykończyć fundację i Magdę. Może byłoby lepiej, gdyby kobieta faktycznie wróciła do kancelarii w Warszawie. Oboje z Andrzejem nie spodziewają się takiego obrotu spraw.