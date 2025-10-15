M jak miłość, odcinek 1884: Szemrany Wójcik zbliży się do Anety. Tak odegra się na Olku za to, że odrzucił jego dowody wdzięczności - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2025-10-15 15:11

W 1884 odcinku "M jak miłość" Olek (Maurycy Popiel) nie uwolni się od Wójcika (Jakub Kornacki), szemranego biznesmena, którego syna Tymka (Ksawery Krajewski) operował pod wpływem szantażu! Ponieważ Chodakowski odrzucił dowody wdzięczności ojca pacjenta, Wójcik postanowi zbliżyć się do Anety (Ilona Janyst). Nie dość, że podejrzany milioner zapewni Anetę, że może na niego zawsze liczyć, to jeszcze w 1884 odcinku "M jak miłość" weźmie sobie do serca marzenie żony Olka o apartamencie z widokiem na Wisłę. Wygląda na to, że Chodakowskich czekają kłopoty! Poznaj szczegóły.

M jak miłość. Tak będzie wyglądał wieczór panieński Kamy! To Marcin zostanie striptizerem

- Pani doktor, ja naprawdę czuję się pani dłużnikiem. Może pani do mnie dzwonić w każdej sprawie... Zawsze we wszystkim pomogę - Wójcik wręczy Anecie wizytówkę.

- Dziękuję... A to w jakiej branży pan pracuje, bo tutaj jest tylko nazwisko i numer telefonu?

- Nieruchomości. Szeroko pojęta branżą budowlana.

- Świetnie, to jak kiedyś będę chciała sobie zafundować trzypoziomowy apartament z widokiem na Wisłę, to na pewno się odezwę! - zażartuje żona Olka. 

- A ja będę czekał... - zapewni Wójcik, biorąc sobie do serca słowa Anety. 

Olek zabroni Anecie kontaktów z Wójcikiem w 1884 odcinku "M jak miłość"

Dla Olka w 1884 odcinku "M jak miłość" stanie się jasne, że Wójcik wcale nie ma dobrych zamiarów, że znajomość z podejrzanym przedsiębiorcą może się dla niego i całej rodziny Chodakowskich źle skończyć. Uprzedzi Anetę, że nie powinna kontaktować się z ojcem Tymka. 

- Kochanie, ja cię proszę, ty się trzymaj z dala od tego Wójcika! To jest naprawdę szemrany typ...

- Ale co ty masz za problem z człowiekiem? Przecież on jest uprzejmy, zabawny... Zajmuje się nieruchomościami. Zobacz, dał mi nawet swoją wizytówkę... Może nam się kiedyś przyda, jak będziemy szukali czegoś większego... To jest tylko ojciec naszego pacjenta!

- Dobrze kochanie, możesz po prostu posłuchać mojej prośby. Trzymaj się od niego z daleka!

Wójcik nie zostawi Olka i Anety w spokoju w 1884 odcinku "M jak miłość"

W finale Chodakowski w 1884 odcinku "M jak miłość" postawi sprawę jasno. Zapewni Wójcika, że szantaż z porwaniem Anety uznaje za niebyły, ale uprzedzi go też, że ich znajomość dobiegła końca, że teraz biznesmen powinien skupić się na dalszym leczeniu swojego syna. 

- Nie będę wracać do tej sytuacji z moją żoną. Sam jestem ojcem, nie wiem, jak zachowałbym się w pańskiej sytuacji... Natomiast nie życzę sobie, żeby kontaktował się pan ze mną, moją żoną czy rodziną, składał jakieś oferty pomocy. Nie życzę sobie, rozumie pan?!

- Ale pańska żona właśnie wspomniała coś o apartamencie... Ja mógłbym... - wtrąci Wójcik, lecz Olek szybko zakończy rozmowę. 

M jak miłość, odcinek 1884: Szemrany Wójcik zbliży się do Anety. Tak odegra się na Olku za to, że odrzucił jego dowody wdzięczności - ZDJĘCIA, ZWIASTUN
23 zdjęcia