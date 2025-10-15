M jak miłość, odcinek 1884: Szemrany Wójcik zbliży się do Anety. Tak odegra się na Olku za to, że odrzucił jego dowody wdzięczności - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

- Pani doktor, ja naprawdę czuję się pani dłużnikiem. Może pani do mnie dzwonić w każdej sprawie... Zawsze we wszystkim pomogę - Wójcik wręczy Anecie wizytówkę.
- Dziękuję... A to w jakiej branży pan pracuje, bo tutaj jest tylko nazwisko i numer telefonu?
- Nieruchomości. Szeroko pojęta branżą budowlana.
- Świetnie, to jak kiedyś będę chciała sobie zafundować trzypoziomowy apartament z widokiem na Wisłę, to na pewno się odezwę! - zażartuje żona Olka.
- A ja będę czekał... - zapewni Wójcik, biorąc sobie do serca słowa Anety.
Olek zabroni Anecie kontaktów z Wójcikiem w 1884 odcinku "M jak miłość"
Dla Olka w 1884 odcinku "M jak miłość" stanie się jasne, że Wójcik wcale nie ma dobrych zamiarów, że znajomość z podejrzanym przedsiębiorcą może się dla niego i całej rodziny Chodakowskich źle skończyć. Uprzedzi Anetę, że nie powinna kontaktować się z ojcem Tymka.
- Kochanie, ja cię proszę, ty się trzymaj z dala od tego Wójcika! To jest naprawdę szemrany typ...
- Ale co ty masz za problem z człowiekiem? Przecież on jest uprzejmy, zabawny... Zajmuje się nieruchomościami. Zobacz, dał mi nawet swoją wizytówkę... Może nam się kiedyś przyda, jak będziemy szukali czegoś większego... To jest tylko ojciec naszego pacjenta!
- Dobrze kochanie, możesz po prostu posłuchać mojej prośby. Trzymaj się od niego z daleka!
Wójcik nie zostawi Olka i Anety w spokoju w 1884 odcinku "M jak miłość"
W finale Chodakowski w 1884 odcinku "M jak miłość" postawi sprawę jasno. Zapewni Wójcika, że szantaż z porwaniem Anety uznaje za niebyły, ale uprzedzi go też, że ich znajomość dobiegła końca, że teraz biznesmen powinien skupić się na dalszym leczeniu swojego syna.
- Nie będę wracać do tej sytuacji z moją żoną. Sam jestem ojcem, nie wiem, jak zachowałbym się w pańskiej sytuacji... Natomiast nie życzę sobie, żeby kontaktował się pan ze mną, moją żoną czy rodziną, składał jakieś oferty pomocy. Nie życzę sobie, rozumie pan?!
- Ale pańska żona właśnie wspomniała coś o apartamencie... Ja mógłbym... - wtrąci Wójcik, lecz Olek szybko zakończy rozmowę.