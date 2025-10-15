M jak miłość, odcinek 1884: Szemrany Wójcik zbliży się do Anety. Tak odegra się na Olku za to, że odrzucił jego dowody wdzięczności - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

W 1884 odcinku "M jak miłość" Olek (Maurycy Popiel) nie uwolni się od Wójcika (Jakub Kornacki), szemranego biznesmena, którego syna Tymka (Ksawery Krajewski) operował pod wpływem szantażu! Ponieważ Chodakowski odrzucił dowody wdzięczności ojca pacjenta, Wójcik postanowi zbliżyć się do Anety (Ilona Janyst). Nie dość, że podejrzany milioner zapewni Anetę, że może na niego zawsze liczyć, to jeszcze w 1884 odcinku "M jak miłość" weźmie sobie do serca marzenie żony Olka o apartamencie z widokiem na Wisłę. Wygląda na to, że Chodakowskich czekają kłopoty! Poznaj szczegóły.