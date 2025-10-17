M jak miłość, odcinek 1884: Strach Izy przed zemstą Radka! Rozwód to będzie męka. Mąż jej nie odpuści - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1884 - poniedziałek, 20.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Iza i Radek w "M jak miłość" rozwiodą się? Nawet jeśli tak, to ich małżeństwo na pewno nie skończy się na jednej rozprawie. Rozwód może potrwać bardzo długo, a w sądzie Radek zapewne postara się udowodnić, że wcale nie jest nieobliczanym, agresywnym psycholem, który uderzył Izę, a ostatnio także jej córkę Maję (Laura Jankowska).

Właśnie dlatego Iza w 1884 odcinku "M jak miłość" zdecyduje się na rozwód z Radkiem bez orzekania o winie. Nie spotka się z mężem, ale będzie gotowa na złożenie pozwu rozwodowego. Podczas rozmowy z Marcinem powie byłemu mężowi, że Radek wciąż nie daje jej spokoju, że kontaktuje się z nią, żeby przeprosić i odzyskać żonę. Póki co bezskutecznie.

- Wysłał mi wiadomość. Kolejne nic nieznaczące przeprosiny i obietnice, ale ja już w to wszystko nigdy nie uwierzę... - przyzna Iza. - Iza, ja wiem, że może to za wcześnie, ale myślałaś o rozwodzie? - Tak... Złożę pozew o rozwód, ale bez orzekania o winie... Przede wszystkim chcę się skupić na dzieciach, na ich przyszłości i spokoju. A rozwód z orzeczeniem o winie to będzie droga przez mękę z Radkiem... Radek do niczego się nie przyzna. Weźmie świetnego adwokata... - Ale tobie też możemy załatwić naprawdę dobrego adwokata. Andrzej na pewno kogoś znajdzie u siebie w kancelarii... Zresztą ja i Kama będziemy twoimi świadkami - Bardzo wam dziękuję, ale Marcin zrozum, że ja się boję iść z tym człowiekiem na noże. On mi nie odpuści. I będzie się na mnie mścił! - Ten człowiek skrzywdził cię psychicznie i fizycznie i musi ponieść konsekwencje, rozumiesz?! Ja wiem, że się boisz, ale ja ciebie nie zostawię z tym samej... Przemyśl to, dobrze? - Pomyślę...

Chociaż Iza w 1884 odcinku "M jak miłość" rozpocznie już nowe życie, razem z Mają i Szymkiem (Staś Szczypiński) będzie już mieszkała w domu koleżanki Ali, to nie przestanie myśleć o tym, że nie uwolni się od Radka, że bezwzględny mąż nie pozwoli jej tak łatwo odejść.

Dopiero w kolejnych odcinkach "M jak miłość" okaże się, czy Iza rozwiedzie się z Radkiem w miarę szybko i czy psychopata zniknie raz na zawsze z serialu. Ze zdjęć zza kulis, które Adriana Kalska opublikowała właśnie na Instagramie wynika, że Iza zostanie sama z dziećmi w domu, w którym zacznie kolejny rozdział swojego życia.