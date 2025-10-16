M jak miłość, odcinek 1884: Gangster Wójcik zbliży się do Anety. Tak odegra się na Olku za to, że nie chciał jego dowodów wdzięczności - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1884 - poniedziałek, 20.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Kim jest Mirosław Wójcik z "M jak miłość", który wymyślił porwanie Anety, żeby Olek Chodakowski podjął się operacji jego syna? Małemu Tymkowi groziło kalectwo, a Wójcik doskonale wiedział, że tylko tak wybitny ortopeda jak Olek może zoperować jego syna i sprawić, że chłopiec będzie chodził.

Ponieważ Chodakowski nie chciał podjąć się ryzykownej operacji, Wójcik uknuł podstęp. Wmówił lekarzowi, że porwał Anetę i nie uwolni jej dopóki Tymek nie trafi na stół operacyjny. Potem w ramach podziękowała przysłał Olkowi kluczki do czerwonego kabrioletu, wartego ponad milion złotych.

To dlatego Wójcik w 1884 odcinku "M jak miłość" zwróci uwagę na Anetę

W 1884 odcinku "M jak miłość" Wójcik wciąż nie zostawi w spokoju Olka, uznając się za jego dłużnika. Ponieważ Chodakowski odrzucił "dowód wdzięczności" szemranego biznesmena, ojciec Tymka zwróci uwagę na Anetę. Szczególnie, że lekarka okaże tyle ciepła i serca jego synowi tuż przed wypisem chłopca z kliniki.

- Pani doktor, ja naprawdę czuję się pani dłużnikiem. Może pani do mnie dzwonić w każdej sprawie... Zawsze we wszystkim pomogę - Wójcik wręczy Anecie wizytówkę. - Dziękuję... A to w jakiej branży pan pracuje, bo tutaj jest tylko nazwisko i numer telefonu? - Nieruchomości. Szeroko pojęta branżą budowlana. - Świetnie, to jak kiedyś będę chciała sobie zafundować trzypoziomowy apartament z widokiem na Wisłę, to na pewno się odezwę! - zażartuje żona Olka. - A ja będę czekał... - zapewni Wójcik, biorąc sobie do serca słowa Anety.

Olek zabroni Anecie kontaktów z Wójcikiem w 1884 odcinku "M jak miłość"

Dla Olka w 1884 odcinku "M jak miłość" stanie się jasne, że Wójcik wcale nie ma dobrych zamiarów, że znajomość z podejrzanym przedsiębiorcą może się dla niego i całej rodziny Chodakowskich źle skończyć. Uprzedzi Anetę, że nie powinna kontaktować się z ojcem Tymka.

- Kochanie, ja cię proszę, ty się trzymaj z dala od tego Wójcika! To jest naprawdę szemrany typ... - Ale co ty masz za problem z człowiekiem? Przecież on jest uprzejmy, zabawny... Zajmuje się nieruchomościami. Zobacz, dał mi nawet swoją wizytówkę... Może nam się kiedyś przyda, jak będziemy szukali czegoś większego... To jest tylko ojciec naszego pacjenta! - Dobrze kochanie, możesz po prostu posłuchać mojej prośby. Trzymaj się od niego z daleka!

Wójcik nie zostawi Olka i Anety w spokoju w 1884 odcinku "M jak miłość"

W finale Chodakowski w 1884 odcinku "M jak miłość" postawi sprawę jasno. Zapewni Wójcika, że szantaż z porwaniem Anety uznaje za niebyły, ale uprzedzi go też, że ich znajomość dobiegła końca, że teraz biznesmen powinien skupić się na dalszym leczeniu swojego syna.

- Nie będę wracać do tej sytuacji z moją żoną. Sam jestem ojcem, nie wiem, jak zachowałbym się w pańskiej sytuacji... Natomiast nie życzę sobie, żeby kontaktował się pan ze mną, moją żoną czy rodziną, składał jakieś oferty pomocy. Nie życzę sobie, rozumie pan?! - Ale pańska żona właśnie wspomniała coś o apartamencie... Ja mógłbym... - wtrąci Wójcik, lecz Olek szybko zakończy rozmowę.