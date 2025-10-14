M jak miłość, odcinek 1883: Walka Piotrka z Hoffmanem. Pobije Darka po przyłapaniu go na molestowaniu Kingi - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1883 - wtorek, 14.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Zduńska będzie drżała ze strachu, czując, że nocne koszmary, duszności i strach świadczą się o dużym niebezpieczeństwie. Wiele się nie myli, ponieważ Darek Hoffman tylko czeka na atak!

Piotrek, który szykuje się do wyjazdu na konferencję, zauważy, że z żoną dzieje się coś złego. Zapewni ją, że to tylko stres, ale Kinga sama nie będzie potrafiła wytłumaczyć, skąd w niej ten niepokój. Niestety, jej przeczucia okażą się prorocze.

Hoffman wykorzysta nieobecność Piotrka

W dniu tragedii Piotrek opuści Deszczową, przekonany, że wszystko jest w porządku. Hoffman, który od dawna obsesyjnie śledzi każdy ruch Kingi, zauważy jego wyjazd. To wystarczy, by zrealizował swój plan. Wprosi się do Zduńskiej pod pretekstem rozmowy o Sarze (Nadia Smyczek), a jego zachowanie szybko stanie się niepokojące.

Kinga będzie chciała się go pozbyć, ale w pewnym momencie poczuje się dziwnie, zacznie słabnąć, tracić równowagę, aż w końcu straci przytomność. Dariusz odurzy ją środkiem, który wcześniej rozpuści w napoju. Gdy kobieta osunie się na kanapę, Hoffman zacznie rozpinać jej ubranie.

Piotrek przyłapie Hoffmana na gorącym uczynku i stoczy walkę z rywalem

W tym samym czasie Piotrek, który zapomni dokumentów, niespodziewanie wróci do domu. Gdy wejdzie do środka, zastanie scenę, która zmrozi mu krew w żyłach. Hoffman pochyla się nad nieprzytomną Kingą. W jednej chwili w Zduńskim obudzi się furiat, rzuci się na Darka, powali go na ziemię i z całych sił zacznie bić. To będzie walka o życie i honor jego żony. Hoffman spróbuje się bronić, ale Piotrek nie dopuści, by choć na chwilę wstał. Kiedy ratownicy dotrą na Deszczową, Kinga nadal będzie w szoku. Piotrek pojedzie z nią w karetce, trzymając jej dłoń, próbując ją uspokoić. To będą chwile, które załamią Piotrka. Mężczyzna, który przez lata dbał o rodzinę i starał się chronić najbliższych, zobaczy, że zło czaiło się tuż za ścianą.

Hoffman trafi w ręce policji, a Piotrek nie uspokoi się długo

Po wszystkim Hoffman zostanie zatrzymany i przewieziony na komisariat. Ale nawet świadomość, że oprawca siedzi w areszcie, nie ukoi Piotrka. Mężczyzna będzie drżał na samą myśl, że mógł wrócić kilka minut później i wtedy mogłoby być już za późno. W kolejnych odcinkach M jak miłość widzowie zobaczą, jak Piotrek nie odstępuje Kingi na krok. Nie pozwoli jej zostać samej, zadba o to, by miała wsparcie lekarzy i przyjaciół. Dzięki jego szybkiej reakcji Kinga przeżyje, choć trauma zostanie z nią na długo. W 1883 odcinku "M jak miłość" widzowie zobaczą pełen emocji pojedynek między Piotrkiem a Hoffmanem, czyli sceny, które przejdą do historii serialu jako jedne z najbardziej wstrząsających i dramatycznych.

