M jak miłość, odcinek 1883: Rodzina Doroty i Bartka powiększy się! Powie o ciąży - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1883 - wtorek, 14.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1883 odcinku „M jak miłość” w domu Doroty i Bartka zapanuje wyjątkowy nastrój. Choć na początku odcinka Dorota w rozmowie z Jagodą przyzna, że nie jest w ciąży, w dalszej części pojawi się ogromny przełom w ich życiu. To właśnie wtedy zapadną pierwsze decyzje, które sprawią, że Lisieccy zaczną wierzyć, że już niedługo zostaną rodzicami.

Dorota powie o ciąży w 1883 odcinku „M jak miłość"

Podczas wizyty Jagody z małą Dorotką w rezydencji Lisieckich w Grabinie padną słowa, które wywołają sporo emocji. Jagoda dowie się o wyprowadzce, a potem padnie tema ciąży.

– Nie, nie jestem w ciąży – odpowie z lekkim uśmiechem Dorota.

Zdradzi jednak, że z Bartkiem pracują nad adopcją i że właśnie ruszył ich wymarzony proces.

Przełom w adopcji dziecka

Dopiero później, gdy w domu zapadnie cisza, Dorota i Bartek usiądą razem w salonie. Wtedy padną słowa, które na długo zapadną widzom w pamięć.

– Boże, Bartek, wyobrażasz to sobie... To się dzieje naprawdę. Wiem, że to dopiero pierwszy etap i przed nami jeszcze długa droga, ale tak się cieszę! – powie z niedowierzaniem Dorota, a w jej oczach pojawią się łzy szczęścia.

– Ja też staram się panować nad emocjami. Dlatego myślami jestem już w naszym nowym domu. We troje... Kocham cię, wiesz? – odpowie Bartek.

– Wiem... – szepnie wzruszona Dorota, wtulając się w męża.

W 1883 odcinku „M jak miłość” Dorota i Bartek wreszcie dostaną realną szansę, by zostać rodzicami. Po staraniach ich wniosek o adopcję trafi do właściwych rąk, a procedura oficjalnie ruszy. Lisieccy nie będą jeszcze chcieli zapeszać, ale w oczach Doroty pojawi się coś, czego nie było od dawna czyli nadzieja. I choć przed nimi długa i trudna droga, to właśnie teraz zacznie się największa przygoda ich życia, walka o wymarzone dziecko.