M jak miłość, odcinek 1883: Ostatnie chwile Doroty i Bartka w Grabinie. Przygotuje dla żony romantyczny prezent - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1883 - wtorek, 14.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Wyprowadzka Doroty i Bartka z Grabiny nie nastąpi jeszcze w 1883 odcinku "M jak miłość", ale znajdą już kupca na dom milionerki i niemal zakończą formalności prawne związane z zakupem domu po rodzicach w Podkowie Leśnej. Właśnie tam Lisieccy chcą zamieszkać, założyć rodzinę, wychować dziecko, które pragną adoptować. To będzie trudna decyzja, wiążąca się z opuszczeniem Grabiny, gdzie mają bliskich przyjaciół, Jagodę (Katarzyna Kołeczek) i Tadeusza (Bartłomiej Nowosielski), a jednak będą musieli ją podjąć.

Cudowna wiadomość dla Doroty i Bartka ws. dziecka w 1883 odcinku "M jak miłość"

Zwłaszcza, że w 1883 odcinku "M jak miłość" Bartek dostanie odpowiedź z ośrodka adopcyjnego w sprawie starań o adopcję dziecka. - Zostaliśmy zakwalifikowani na szkolenie dla rodzin adopcyjnych... - wzruszony Lisiecki przekaże Dorocie wspaniałą wiadomość.

Dla małżonków stanie się jasne, że to mogą być ostatnie chwile w Grabinie tylko we dwoje, że lada moment przeprowadzą się do Podkowy Leśnej i spełni się ich marzenie o dziecku.

M jak miłość. Dorota i Bartek zostaną rodzicami! Adoptują dziecko i znajdą kupca na dom w Grabinie

- Boże, Bartek wyobrażasz to sobie... To się dzieje naprawę. Wiem, że to dopiero pierwszy etap i przed nami jeszcze długa droga, ale tak się cieszę! - Ja też staram się panować nad emocjami. Dlatego myślami jestem już w naszym nowym domu. We trójkę... Kocham cię, wiesz? - Wiem...

Romantyczny prezent Bartka dla Doroty w 1883 odcinku "M jak miłość" przed wyprowadzką

W środku nocy w 1883 odcinku "M jak miłość" Bartek wymknie się z sypialni do ogrodu, żeby przygotować romantyczny prezent dla Doroty. Tego dnia ukochana wspomni bowiem jak trudno jej będzie pożegnać się z tym ogrodem, gdzie zaczęła się historia ich miłości i krzewem róży, którą Bartek posadził tuż przed ślubem.