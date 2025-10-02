M jak miłość, odcinek 1881: Wzruszający powrót Franki ze szpitala. Wreszcie odzyska syna Antosia - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1881 - wtorek, 7.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Powrót Franki ze szpitala w 1881 odcinku "M jak miłość" będzie radosnym wydarzeniem dla całej rodziny Zduńskich, która będzie już czekała na nią w Grabinie. Ale najważniejszą osobą podczas powitania Franki okaże się Antoś. Kilkumiesięczny synek jeszcze nie będzie świadomy tego, co się wokół niego dzieje. Tym bardziej tego, że mógł stracić mamę w makabrycznym wypadku, bo szaleńczy na quadzie Dominik Walat (Bartosz Surówka) doprowadził do tragedii i nie udzielił rannym Zduńskim pomocy!

Paweł odbierze Frankę ze szpitala w 1881 odcinku "M jak miłość"

Kiedy w 1881 odcinku "M jak miłość" Paweł przyjedzie po Frankę do szpitala w Gródku, ona już będzie czekała gotowa do wyjścia do domu, spakowana, odliczająca minuty do spotkania z Antosiem. Zduńscy od razu pojadą do Grabiny po swojego syna. W domu Mostowiaków będzie na nią czekała babcia Barbara, która uściska żonę Pawła, zapewniając, jak wszyscy się cieszą, że znowu jest z nimi.

Po chwili pojawi się Marysia z Antosiem na rękach. - Ktoś się za tobą bardzo stęsknił... - powie do synowej Rogowska, a wzruszona Franka z trudem powstrzyma łzy. - Moje maleństwo... - przywita synka. Antoś od razu wyciągnie do mamy rączkę.

Pierwszy spacer Franki i Pawła z synem po wypadku w 1881 odcinku "M jak miłość"

Ponieważ Franka w 1881 odcinku "M jak miłość" będzie spragniona bliskości Antosia i Pawła, całą trójką wybiorą się na spacer na działkę w sąsiedztwie sadu Mostowiaków. Tam, gdzie ma w przyszłości stanąć ich wymarzony dom.

- Ale tu pięknie... Mam wrażenie, że nie było nas tutaj całe wieki... - wyzna poruszona Franka.

- To prawda. Nasz świat omal nie runął. Nie chcę zwlekać z tym, co ważne...Dlatego wybudujemy ten dom... - obieca żonie Paweł.

- Naprawdę?

- Tak. Nawet jeśli będę musiał harować od rana do nocy!

- Ale Paweł, błagam cię, nie musimy się z tym śpieszyć...

- Musimy! To jest nasze marzenie! - zapewni ukochaną Zduński.