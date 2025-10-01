M jak miłość, odcinek 1881: Powrót Franki do Grabiny. Wreszcie odzyska syna Antosia - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
2025-10-01 14:13

W 1881 odcinku "M jak miłość" Franka (Dominika Kachlik) wyjdzie ze szpitala i po wielu dniach rozłąki z synem wróci do Grabiny, gdzie będzie już czekał na nią stęskniony Antoś (Mark Myronenko). Szczęśliwa Zduńska wreszcie weźmie Antka na ręce, przytuli synka, którego tak bardzo jej brakowało. Po wypadku Zduńskich zostanie już tylko przykre wspomnienie. By jej zatrzeć w 1881 odcinku "M jak miłość" Paweł obieca France, że najszybciej jak to możliwe spełni jej największe marzenie. Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA z tych wzruszających scen.

"M jak miłość" odcinek 1881 - wtorek, 7.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Powrót Franki ze szpitala w 1881 odcinku "M jak miłość" będzie radosnym wydarzeniem dla całej rodziny Zduńskich, która będzie już czekała na nią w Grabinie. Ale najważniejszą osobą podczas powitania Franki okaże się Antoś. Kilkumiesięczny synek jeszcze nie będzie świadomy tego, co się wokół niego dzieje. Tym bardziej tego, że mógł stracić mamę w makabrycznym wypadku, bo szaleńczy na quadzie Dominik Walat (Bartosz Surówka) doprowadził do tragedii i nie udzielił rannym Zduńskim pomocy!

Franka i Paweł w 1881 odcinku "M jak miłość" pojadą do Grabiny po syna

Kiedy w 1881 odcinku "M jak miłość" Paweł przyjedzie po Frankę do szpitala w Gródku, ona już będzie czekała gotowa do wyjścia do domu, spakowana, odliczająca minuty do spotkania z Antosiem. Zduńscy od razu pojadą do Grabiny po swojego syna. W domu Mostowiaków będzie na nią czekała babcia Barbara, która uściska żonę Pawła, zapewniając, jak wszyscy się cieszą, że znowu jest z nimi. 

Po chwili pojawi się Marysia z Antosiem na rękach. - Ktoś się za tobą bardzo stęsknił... - powie do synowej Rogowska, a wzruszona Franka z trudem powstrzyma łzy. - Moje maleństwo... - przywita synka. Antoś od razu wyciągnie do mamy rączkę. 

Pierwszy spacer Franki i Pawła po wyjściu ze szpitala w 1881 odcinku "M jak miłość"

Ponieważ Franka w 1881 odcinku "M jak miłość" będzie spragniona bliskości Antosia i Pawła, całą trójką wybiorą się na spacer na działkę w sąsiedztwie sadu Mostowiaków. Tam, gdzie ma w przyszłości stanąć ich wymarzony dom. 

- Ale tu pięknie... Mam wrażenie, że nie było nas tutaj całe wieki... - wyzna poruszona Franka. 

- To prawda. Nasz świat omal nie runął. Nie chcę zwlekać z tym, co ważne...Dlatego wybudujemy ten dom... - obieca żonie Paweł. 

- Naprawdę?

- Tak. Nawet jeśli będę musiał harować od rana do nocy!

- Ale Paweł, błagam cię, nie musimy się z tym śpieszyć...

- Musimy! To jest nasze marzenie! - zapewni ukochaną Zduński. 

