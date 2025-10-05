M jak miłość, odcinek 1881: Marysia odbierze Pawłowi syna. Nie będzie miał nic do gadania w sprawie Antosia - ZDJĘCIA

Anna Kilian
2025-10-05 15:04

W 1881. odcinku „M jak miłość” Paweł (Rafał Mroczek) przekona się, że może i jest ojcem Antosia (Mark Mironienko), ale w obecności Marysi (Małgorzata Pieńkowska) nie ma nic do gadania. Rogowska rządzi w domu i wszystko musi być tak, jak postanowi. Pomimo tego, że jej syn potrafi się wspaniale zająć dzieckiem, ona przejmie Antosia i pozbawi go radości z opieki nad pierworodnym.

„M jak miłość" odcinek 1881 - wtorek, 07.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W „M jak miłość” Paweł w szpitalu zrozumiał, jak nigdy dotąd, że najważniejsze jest dla niego szczęśliwe życie jego rodziny – Franki (Dominika Kachlik) i Antosia. Będzie chciał spełnić marzenie żony o tym, by ich syn wychowywał się poza miastem, w domu o dużych oknach…

Antoś cudem przeżył wypadek w „M jak miłość”

W „M jak miłość” Paweł krótko cierpiał na spowodowaną wypadkiem amnezję dysocjacyjną. Widok Dominika (Bartosz Surówka) wyzwolił w nim wspomnienia tego, co zrobił jego rodzinie. To, że Antoś nie ucierpiał w wypadku, to - w dużej części - rezultat nagłej decyzji zakupu, najlepszego z dostępnych, fotelika samochodowego. Widząc sprawcę wypadku Zduński dał się ponieść i pobił Walata juniora.

W 1881. odcinku „M jak miłość” Marysia odbierze Pawłowi syna

W 1881. odcinku „M jak miłość” Paweł spróbuje zająć się ukochanym synem. Weźmie go na ręce i zapowie, że zaraz znajdzie mu coś do jedzenia. Natychmiast wmiesza się Marysia, odbierze mu dziecko i zakomunikuje:

- Antoś o tej porze je drugie śniadanko. Wiesz co, Paweł, idź i zrób sobie coś do jedzenia.

- Mamo, ja potrafię nakarmić syna.

Ale z Marysią nie będzie dyskusji. Nadopiekuńcza babcia Antosia wie wszystko najlepiej i Paweł nie znajdzie poplecznika nawet w prasującym akurat Arturze (Robert Moskwa), który wie, że obydwaj są na straconej pozycji.

M jak miłość, odcinek 1881. Marysia (Małgorzata Pieńkowska), Antoś (Mark Mironienko), Paweł (Rafał Mroczek)
