M jak miłość, odcinek 1878: Paweł przypomni sobie wszystkie szczegóły wypadku! Ten koszmar się nie skończy - ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1878 - poniedziałek, 29.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W serialu „M jak miłość” Antoś (Mark Mironienko) wyjdzie z wypadku bez szwanku. W dużym stopniu przyczyni się do tego nowy, najbezpieczniejszy z dostępnych, fotelik samochodowy, który Paweł kupi tuż przed wyruszeniem w drogę do Grabiny. Powie, że dba o syna, bo go kocha. Jego miłość zostanie nagrodzona.

Przyrzeczenie Pawła w 1876. odcinku „M jak miłość”

W 1876. odcinku „M jak miłość” Paweł zobaczy Frankę (Dominika Kachlik) po operacji i jej widok głęboko go poruszy. Wdzięczny losowi za uratowanie jej od śmierci, przypomni sobie ich rozmowę w samochodzie w drodze do jego rodziny. Żona będzie mówić, że chciałaby, by Antoś wychowywał się w domu o dużych oknach, nie w mieście, może w Grabinie… Jej wynurzenia go rozdrażnią, a potem dojdzie do wypadku. W szpitalu Zduński pojmie, że przede wszystkim chce ją uszczęśliwić, bo ją kocha – proste i oczywiste. Obieca jej dom, o którym marzy.

Paweł odzyska pamięć o chwilach sprzed wypadku w 1878. odcinku „M jak miłość”

W 1878. odcinku „M jak miłość” nic się nie zmieni w kwestii aresztowania Dominika. Cóż z tego, że zarówno Natalka (Dominika Suchecka), jak i Adam (Patryk Szwichtenberg) są pewni, że sprawcą potwornego dramatu Zduńskich jest młody Walat… nie mogą mu niczego udowodnić. Na miejscu wypadku nie zabezpieczono żadnych śladów biologicznych tego, kto go spowodował – Dominik nie sprawdził nawet przecież, czy rodzina żyje, nie dotknął ich samochodu. A ślady pozostawione przez quad zostały zatarte oponami innych aut – karetek i policji. Ale właśnie w 1878. odcinku serialu „M jak miłość” Pawłowi, który wyjdzie ze szpitala, minie amnezja dysocjacyjna spowodowana wypadkiem i kiedy nieoczekiwanie zobaczy Dominika, przypomni mu się to, co poprzedziło dramatyczne zdarzenie – to, kto kierował quadem i je spowodował. Odzyskanie pamięci spowoduje chęć natychmiastowego odwetu za to, że Franka omal nie umarła i Zduński pobije młodego Walata.