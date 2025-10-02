M jak miłość, odcinek 1881: Budzyński prawnikiem Pawła. Dominik Walat oskarży Zduńskiego o pobicie! - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1881 - wtorek, 7.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1881 odcinku "M jak miłość" Paweł usłyszy, że Dominik wnosi przeciwko niemu oskarżenie. Jak wiadomo, Zduński ma raczej krótkie nerwy, szczególnie jeśli chodzi o dobro rodziny. Nawet Marcin (Mikołaj Roznerski) ostrzegał Zduńskiego, by nie działał na własną rękę, nie mieszał się do spraw jego i policji. Kiedy jednak Paweł rozpoznał w Walacie twarz sprawcy wypadku, napadł na chłopaka, pobił go, a niebawem za to odpowie...

Szczęście w nieszczęściu Zduńskich w 1881 odcinku "M jak miłość"

W 1881 odcinku "M jak miłość" Frankę (Dominika Kachlik) i Pawła czekają wspaniałe wieści. Powrót do domu ze szpitala to jedno, ale Mostowiakowie na tym nie poprzestaną. Bliscy ogłoszą Zduńskim, że zrobili zrzutkę i uzbierali pieniądze na start budowy domu w Grabinie. Sama Barbara (Teresa Lipowska) przyzna, że chce mieć Frankę z Pawłem oraz prawnusia blisko siebie.

Wszystko zapowie się wręcz wybitnie. Franka dojdzie do siebie po wypadku, zaczną planować wspólne mieszkanie w Grabinie, blisko rodziny i natury. Wieczorem wszystko pryśnie, bo Budzyński zadzwoni do Pawła z kiepskimi informacjami. Zduński odejdzie z telefonem w ręku, by żona nie słyszała kiepskich wieści.

Budzyński podejmie się obrony Pawła w 1881 odcinku "M jak miłość"

- Przepraszam, że o tej porze, ale Natalia dzwoniła i usłyszała, że Walt jednak złoży przeciwko tobie oskarżenie do sądu... - powie najnowsze wieści Budzyński. To oznacza, że Dominik chce zemsty za pobicie. - Poradzimy sobie z tym? - zapyta ufnie Paweł. Przecież wie, że na szali leży dobro jego rodziny. - Oczywiście, że sobie poradzimy, spacyfikujemy drania. Śpijcie spokojnie - uzna Andrzej. Tym samym potwierdzi, że podejmuje się obrony Pawła. Ta sprawa może jednak nie być taka prosta.

