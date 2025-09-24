M jak miłość, odcinek 1880: Zakłamana Kasia po rozwodzie pożałuje, że porzuciła Jakuba! Zostawi Mariusza i skruszona poleci z powrotem do byłego męża - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
2025-09-24 14:17

W 1880 odcinku "M jak miłość" Kasia (Paulina Lasota) w końcu zacznie mieć wyrzuty sumienia względem tego, jak okrutnie potraktowała Jakuba (Krzysztof Kwiatkowski)! Dopiero po rozwodzie, Karska zda sobie sprawę, jak bardzo skrzywdziła swojego byłego męża, którego nie dość, że zostawiła dla kochanka Mariusza (Mateusz Mosiewicz), to jeszcze okłamała go w sprawie dziecka, którego przecież tak mocno pragnął. W 1880 odcinku "M jak miłość" ciężarna lekarka wyżali się Sanockiemu, po czym poleci do Karskiego i zacznie go błagać o wybaczenie! Ale czy uzyska je od detektywa? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!

"M jak miłość" odcinek 1880 - poniedziałek, 6.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1880 odcinku "M jak miłość" niewierną, zdradziecką i kłamliwą Kasię wreszcie ruszy sumienie! A to dlatego, że w końcu zacznie mieć wyrzuty względem tego, jak okrutnie potraktowała swojego byłego już męża, którego przecież nie dość, że zostawiła dla kochanka i z jego względu się przecież z nim rozwiodła, to jeszcze okłamała go w sprawie dziecka, którego przecież Jakub tak ogromnie z nią pragnął, ale ona go nie chciała!

I choć wcześniej nie miała żadnych skrupułów, wmawiając mu, że to Mariusz jest ojcem i pokazując przy tym sfałszowany wynik testu na ojcostwo, to w 1880 odcinku "M jak miłość" wreszcie zrozumie, że zachowała się wobec niego bardzo nie fair. I w końcu szczerze zacznie tego żałować, bo zda sobie sprawę, że on po prostu na to nie zasłużył, gdyż w przeciwieństwie do niej będzie naprawdę dobrym człowiekiem.

Niewierna i zdradziecka Kasia zacznie błagać Jakuba o wybaczenie w 1880 odcinku "M jak miłość"!

I z tego względu w 1880 odcinku "M jak miłość" Kasi zrobi się go ogromnie żal. Do tego stopnia, że zwierzy się z tego nawet Mariuszowi, który z pewnością będzie innego zdania, gdyż uczucia Jakuba nie będzie go zbytnio interesować. Ale Karskiej już wcale to nie przejdzie obok nosa!

- Skrzywdziłam naprawdę porządnego faceta. Tak mi go szkoda - przyzna Kasia.

Tym bardziej, że po rozmowie z kochankiem w 1880 odcinku "M jak miłość" jej odczucia nie miną. A wręcz przeciwnie, tylko się zaognią! Do tego stopnia, że Kasia postanowi spotkać się z byłym już mężem, powiedzieć mu o swoich odczuciach i błagać o wybaczenie!

- Jest mi strasznie ciężko z tym, jak bardzo cię skrzywdziłam. Wybaczysz mi kiedyś? - spyta skruszona Karska, na co Jakub tylko się zaśmieje i przecząco pokręci głową, czym wzbudzi u niej jeszcze większe poczucie winy i wyrzutów sumienia.

Karski nie wybaczy swojej kłamliwej byłej żonie w 1880 odcinku "M jak miłość"!

I słusznie, gdyż w 1880 odcinku "M jak miłość" sobie na nie po prostu zasłuży, za to, jak faktycznie go potraktowała. Szczególnie, że i teraz skupi się wyłącznie na swoich odczuciach, a nie tym, co przeżywała Jakub, który przecież w głębi serca wciąż będzie ją kochał, do czego przyzna się swojej przyjaciółce Martynie (Magdalena Turczeniewicz) i to nawet mimo tego, co mu zrobiła.

Jednak w 1880 odcinku "M jak miłość" z pewnością tak łatwo jej tego nie wybaczy! Tym bardziej, że przecież wciąż nie będzie wiedział najważniejszego! A mianowicie, że nosi pod sercem jego dziecko! I gdyby dowiedział się jeszcze tego, to wtedy dopiero by było!

