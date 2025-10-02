M jak miłość, odcinek 1880: Ostateczna decyzja Kasi. Nie sprzeda domu Jakuba. Stracił przez nią wszystko! - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1880 - poniedziałek, 6.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Miłosną sielankę Kasi i Mariusza w 1880 odcinku "M jak miłość" przerwie poczucie winy, które dopadnie ciężarną lekarkę i nie zazna przez nie spokoju. Kolejne bezsenna noc, coraz bardziej gnębiące wyrzuty sumienia nie pozwolą Kasi na pełnię szczęścia u boku kochanka. A tym bardziej na radosne oczekiwanie narodzin dziecka, którego ojcem przecież jest Jakub. To jednak nie oznacza, że Kasia przyzna się do sfałszowania testów DNA na ojcostwo. Dalej będzie brnęła w kłamstwa przed Mariuszem i byłym mężem.

Kasia w 1880 odcinku "M jak miłość" nie daruje sobie, że skrzywdziła Jakuba

M jak miłość ZWIASTUN. Kasia będzie błagała Jakuba o wybaczenie! Marcin nie zniesie widoku Martyny z innym

- Tak mi go szkoda... Skrzywdziłam naprawdę porządnego faceta. Zabrałam mu wszystko... Przepraszam... Przez te ciążowe hormony pewnie nie chcesz tego słuchać... - Chcę i właśnie między innymi dlatego tak bardzo cię kocham. Bo jesteś taka kochana, dobra, szczera... I możesz mi wszystko powiedzieć, zawsze... - zapewni ukochaną Mariusz.

Kasia nie zabierze Jakubowi domu w 1880 odcinku "M jak miłość"?

Wiadomość od agentka nieruchomości, który w 1880 odcinku "M jak miłość" znajdzie kupca na dom Kasi i Jakuba jeszcze bardziej ją zdołuje. Para, która oglądała go tydzień temu, złoży ofertę, ale Kasia wcale się nie ucieszy, że teraz i dom zabierze Karskiemu.

- Gratuluję. To świetna wiadomość. Nie cieszysz się? Myślałem, że chcieliście go sprzedać jak najszybciej? Ty i Jakub? - Jakub kochał ten dom... Dom i ogród. A teraz przeze mnie też to straci. Jakoś mi z tym źle... - Wiesz co, chyba mam pewien pomysł...

Czy Jakub w 1880 odcinku "M jak miłość" przyjmie dom od Kasi?

Po południu w 1880 odcinku "M jak miłość" Kasia poprosi Jakuba o spotkanie w sprawie domu. Karski, choć niechętnie, zgodzi się na pierwszą rozmowę z byłą żoną od czasu ich rozwodu. Zaskoczy go decyzja byłej żony, że chce mu oddać dom.