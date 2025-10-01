M jak miłość, odcinek 1880: Mariusz oszukiwany przez Kasię! Cały czas będzie ukrywać, kto naprawdę jest ojcem dziecka - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
2025-10-01 8:36

Żal będzie patrzeć, jak w 1880 odcinku "M jak miłość" Kasia (Paulina Lasota) będzie wciskała Mariuszowi (Mateusz Mosiewicz) kłamstwa o tym, że jest z nim w ciąży, że jest taka szczęśliwa, czekając na narodziny ich dziecka! Po sfałszowaniu wyników badań testów na ojcostwo, Mariusz uwierzył, że jest ojcem dziecka Kasi. By tak pozostało, w 1880 odcinku "M jak miłość" zakłamana Kasia zacznie się żalić kochankowi, że dręczą ją wyrzuty sumienia z powodu byłego męża, Jakuba Karskiego (Krzysztof Kwiatkowski). Poruszony jej słowami Mariusz stwierdzi, że kocha Kasię właśnie za jej... szczerość. Czy prawda wyjdzie na jaw?

"M jak miłość" odcinek 1880 - poniedziałek, 6.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Szczęście Kasi i Mariusza w 1880 odcinku "M jak miłość" to będą tylko pozory! Ciężarna lekarka posunęła się przecież do kłamstwa, żeby dostać rozwód z Jakubem, żeby po odejściu od męża stworzyć nową rodzinę z kochankiem, który nie jest ojcem jej dziecka. Póki co Mariusz i Jakub nie mają pojęcia o tym, że zostali przez Kasię oszukani, że jest zdolna do wszystkiego, by zacząć kolejny rozdział swojego życia z ukochanym sprzed lat, wielką miłością jeszcze z czasów liceum.

Wyrzuty sumienia Kasi wobec Jakuba w 1880 odcinku "M jak miłość"

Misterny plan Kasi w 1880 odcinku "M jak miłość" zacznie się sypać, kiedy dopadną ją wyrzuty sumienia z powodu zdrady, rozwodu z Jakubem i kłamstwa w sprawie ojca dziecka. Słowem nie wspomni jednak Mariuszowi, że zadręcza się poczuciem winy, że pozbawiła Karskiego szans na wychowanie własnego dziecka, że wmówiła Kubie i kochankowi, że ciąża to efekt małżeńskiej zdrady. 

Kasia w 1880 odcinku "M jak miłość" będzie ukrywała przed Mariuszem, kto naprawdę jest ojcem jej dziecka

Z ust Kasi padnie tylko wyznanie, że złamała Jakubowi serce i przez to w 1880 odcinku "M jak miłość" nie będzie potrafiła być w pełni szczęśliwa z Mariuszem. Cały czas będzie ukrywała przed kochankiem, kto naprawdę jest ojcem jej dziecka. 

- Dziwnie mi z tym, że jestem z tobą taka szczęśliwa. Czekamy na nasze dziecko… Mamy tyle planów… A Jakub… Tak mi go szkoda. Skrzywdziłam naprawdę porządnego faceta, zabrałam mu wszystko... - przyzna Kasia, nie wspominając o dziecku. 

- Przepraszam, to przez te ciążowe hormony! Pewnie nie chcesz tego słuchać… - doda skruszona. 

- Chcę… I właśnie między innymi dlatego tak cię kocham. Za to, że jesteś, zawsze byłaś taka dobra, kochana, szczera do bólu... I o wszystkim możesz mi powiedzieć, zawsze... - Mariusz będzie wpatrzony w Kasię tak bardzo, że w 1880 odcinku "M jak miłość" nie zorientuje się, że kłamie jak najęta. 

