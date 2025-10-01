M jak miłość, odcinek 1880: Marcin nie zniesie widoku Martyny i Jakuba razem! Będzie pocieszał ją przed ślubem - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1880 - poniedziałek, 6.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Do ślubu Kamy i Marcina w 1880 odcinku "M jak miłość" zostanie już tylko kilkanaście dni, ale to wcale nie oznacza, że Chodakowski przestanie mieć wątpliwości. Przeciwnie! W obecności narzeczonej Marcin będzie udawał, że wszystko jest w porządku, że tak jak ona marzy o ślubie i chce, by jak najszybciej została jego żoną. Wystarczy jednak, że na horyzoncie pojawi się Martyna, by Marcin znów zaczął myśleć o byłej kochance, z którą połączył go namiętny romans, kiedy stracił pamięć...

Nie przegap: M jak miłość, odcinek 1879: Kama przed ślubem z Marcinem uprzedzi, że nie będzie miał nic do gadania w ich małżeństwie - ZDJĘCIA, WIDEO

Martyna i Kama wpadną na siebie w 1880 odcinku "M jak miłość"

Dziwnym zrządzeniem losu w 1880 odcinku "M jak miłość" Martyna i Kama wpadną na siebie przed bistro Kingi (Katarzyna Cichopek). Przez krótką chwilę wymienią wymuszone uśmiechy. Była kochanka Marcina wspomni, że zgubiła gdzieś Jakuba, z którym umówiła się właśnie w tym miejscu. Nagle pojawi się Marcin, który zwróci się do Kamy czułym słowem "kochanie". Dla Wysockiej będzie to potężny cios, bo tęsknota za Marcinem stanie się dla niej nie do zniesienia...

Jakub zdziwi się kiedy w 1880 odcinku "M jak miłość" zobaczy Martynę z Marcinem i Kamą

Na widok Martyny w 1880 odcinku "M jak miłość" Chodakowski grzecznie się przywita i od razu skieruje wzrok na Kamę, czekając na reakcję narzeczonej. Ona nie przestanie się jednak głupio uśmiechać. Do miłosnego trójkąta dołączy też Jakub, który mocno się zdziwi widząc Marcina z jego dwiema kobietami.

M jak miłość ZWIASTUN. Kasia będzie błagała Jakuba o wybaczenie! Marcin nie zniesie widoku Martyny z innym Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Zapraszam na kawę... - Marcin przerwie krępującą ciszę. - Chodź, spokojnie... Oddychaj... - Jakub zachęci Martynę do zmierzenia się z tym, co nieuniknione. - Bardzo ładnie ci w tej fryzurze. Tak elegancko... I w ogóle makijaż i fryzura... Próba przed ślubem? - Martyna pochwali wygląd Kamy, starając się nie zerkać na Marcina. - Tak, jedna z naszych klientek zaproponowała w ramach wdzięczności fryzurę i makijaż. Dzisiaj miałyśmy próbę generalną... - Będziesz naprawdę pięknie wyglądać... - doda Wysocka i z trudem złapie oddech.

Jakub weźmie Martynę za rękę przy Marcinie w 1880 odcinku "M jak miłość"

W tym momencie w 1880 odcinku "M jak miłość" Jakub weźmie Martynę za rękę, co nie umknie uwadze Marcina. Coraz bardziej zazdrosny Chodakowski będzie jednak robił dobrą minę do złej gry, żeby Kama nie zauważyła, że nie może znieść widoku byłej kochanki ze swoim najlepszym przyjacielem. A kiedy Martyna i Kuba zakończą spotkanie, Kama doleje oliwy do ognia.

Kama w 1880 odcinku "M jak miłość" będzie podejrzewała romans Martyny i Jakuba

- No, no, no... Marcin wiedziałeś? - O czym wiedziałem? - Jak o czym? Że Martyna i Kuba są razem... - Nie, no co ty! Oni się tylko przyjaźnią. Trenują razem. Zakumplowali się po prostu... - Mnie się wydaje, że to coś więcej niż tylko przyjaźń... Te spojrzenia, żarty, wspólny vibe... Ale wiesz co, ja im kibicuję! I jednemu i drugiemu... - Nie no nawet jeśli, zresztą to nie nasza sprawa... - zapewni narzeczoną Marcin, by nie zorientowała się, że Martyna wciąż nie jest mu obojętna.