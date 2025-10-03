M jak miłość, odcinek 1880: Jakub po tym, co usłyszy od Kasi, spędzi noc z Martyną! Tylko przy niej zapomni o byłej żonie - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1880 - poniedziałek, 6.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Miłości Jakuba do Kasi nie zniszczył nawet rozwód, więc w 1880 odcinku "M jak miłość" Karskiemu bardzo trudno będzie zgodzić się na rozmowę z byłą żoną. Mimo że będzie jeszcze wiele spraw do omówienia po rozwodzie. Najważniejsza to oczywiście sprzedaż wspólnego domu.

Jakub nie pogodzi się ze stratą Kasi w 1880 odcinku "M jak miłość"

Kiedy znajdą się już kupcy, Kasia w 1880 odcinku "M jak miłość" nagle zmieni zdanie. Dręczona poczuciem winy, że skrzywdziła tak porządnego faceta jak Kuba, postanowi zostawić mu dom. Zapewni przy tym Jakuba, że nie chce, by stracił coś, co tak bardzo kocha... Jednak dla niego bardziej dobijająca będzie utrata ukochanej. Nie powie tego głośno, ale da Kasi wyraźnie do zrozumienia, że nie przebolał jeszcze ich rozstania.

Kasia w 1880 odcinku "M jak miłość" poprosi Jakuba o wybaczenie

To dlatego prośba byłej żony o wybaczenie w 1880 odcinku "M jak miłość" będzie dla Jakuba jak kolejny cios prosto w złamane serce.

M jak miłość ZWIASTUN. Kasia będzie błagała Jakuba o wybaczenie! Marcin nie zniesie widoku Martyny z innym

- Kuba, jest mi strasznie ciężko z tym, jak bardzo cię skrzywdziłam. Wybaczysz mi kiedyś? - Niepotrzebnie tak się tym gryziesz... To już jest przeszłość. Niedługo będziesz mamą. O tym powinnaś teraz myśleć... A mną się nie zajmuj... - powie Kasi na pożegnanie załamany Jakub.

Jakub poszuka pocieszenia u Martyny w 1880 odcinku "M jak miłość"

Jedyną osobą, u której w 1880 odcinku "M jak miłość" Jakub będzie mógł znaleźć pocieszenie znów okaże się Martyna Wysocka, była kochanka Marcina (Mikołaj Roznerski), która nadal cierpi z miłości do Chodakowskiego. Kolejny raz Jakuba i Martynę połączy wspólne przeżywanie cierpienia, ból z powodu odrzucenia przez ukochane osoby.

Kiedy Karski w 1880 odcinku "M jak miłość" stanie w drzwiach leśniczówki Martyny będzie wyglądał tak, jakby runął cały jego świat, jakby stracił nie tylko Kasię, ale i nadzieję na to, że jeszcze kiedyś będzie szczęśliwy.