M jak miłość, odcinek 1880: Kasia nie sprzeda domu Jakuba. I tak stracił przez nią wszystko! - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Agnieszka Pyź
2025-10-03 9:19

W 1880 odcinku "M jak miłość" Kasia (Paulina Lasota), by zagłuszyć wyrzuty sumienia wobec Jakuba (Krzysztof Kwiatkowski), którego zdradziła, porzuciła dla Mariusza, a do tego oszukała, że nie jest ojcem jej dziecka, postanowi oddać byłemu mężowi dom. Tak "wspaniały" gest Kasi, która zrezygnuje ze sprzedaży wspólnego domu, postanowi, że to Kuba w nim zostanie, spotka się z gwałtowną reakcją Karskiego. Do zakłamanej Kasi w 1880 odcinku "M jak miłość" dotrze, że przez nią Jakub stracił wszystko. Kłamstwo o ciąży Kasi będzie ją niszczyło jak toksyna... Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA.

"M jak miłość" odcinek 1880 - poniedziałek, 6.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Miłosną sielankę Kasi i Mariusza w 1880 odcinku "M jak miłość" przerwie poczucie winy, które dopadnie ciężarną lekarkę i nie zazna przez nie spokoju. Kolejne bezsenna noc, coraz bardziej gnębiące wyrzuty sumienia nie pozwolą Kasi na pełnię szczęścia u boku kochanka. A tym bardziej na radosne oczekiwanie narodzin dziecka, którego ojcem przecież jest Jakub. To jednak nie oznacza, że Kasia przyzna się do sfałszowania testów DNA na ojcostwo. Dalej będzie brnęła w kłamstwa przed Mariuszem i byłym mężem. 

Nie przegap: M jak miłość, odcinek 1880: Jakub wybaczy Kasi zdradę z Mariuszem. Nie domyśli się, że jest ojcem dziecka! - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Kasia w 1880 odcinku "M jak miłość" nie daruje sobie, że skrzywdziła Jakuba

- Tak mi go szkoda... Skrzywdziłam naprawdę porządnego faceta. Zabrałam mu wszystko... Przepraszam... Przez te ciążowe hormony pewnie nie chcesz tego słuchać...

- Chcę i właśnie między innymi dlatego tak bardzo cię kocham. Bo jesteś taka kochana, dobra, szczera... I możesz mi wszystko powiedzieć, zawsze... - zapewni ukochaną Mariusz. 

Kasia nie zabierze Jakubowi domu w 1880 odcinku "M jak miłość"?

Wiadomość od agentka nieruchomości, który w 1880 odcinku "M jak miłość" znajdzie kupca na dom Kasi i Jakuba jeszcze bardziej ją zdołuje. Para, która oglądała go tydzień temu, złoży ofertę, ale Kasia wcale się nie ucieszy, że teraz i dom zabierze Karskiemu. 

- Gratuluję. To świetna wiadomość. Nie cieszysz się? Myślałem, że chcieliście go sprzedać jak najszybciej? Ty i Jakub?

- Jakub kochał ten dom... Dom i ogród. A teraz przeze mnie też to straci. Jakoś mi z tym źle...

- Wiesz co, chyba mam pewien pomysł...

Czy Jakub w 1880 odcinku "M jak miłość" przyjmie dom od Kasi?

Po południu w 1880 odcinku "M jak miłość" Kasia poprosi Jakuba o spotkanie w sprawie domu. Karski, choć niechętnie, zgodzi się na pierwszą rozmowę z byłą żoną od czasu ich rozwodu. Zaskoczy go decyzja byłej żony, że chce mu oddać dom. 

- Mam mało czasu. O czym chciałaś porozmawiać? - powita ją chłodnym tonem Kuba.

- Podjęłam decyzję i nie chcę sprzedawać domu...

- Jak to?

- Chciałabym, żebyś w nim został. Moją połowę możesz spłacić w ratach, a formalności omówimy przez prawnika...

- Nie, nie... Dzięki, ale nie!

- Przemyśl to... Wiem, jak kochasz ten dom i nie chcę, żebyś go stracił...

- Sorry, ale muszę iść. Jestem umówiony... - zakończy spotkanie Jakub. 

