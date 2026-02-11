M jak miłość. Małżeństwo Anety i Olka nieważne! Po latach odkryją prawdę o ślubie w więzieniu - WIDEO

Walentynki z "M jak miłość" odcinek specjalny - sobota, 14.02.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Ślub Anety i Olka w "M jak miłość" odbył się w więzieniu prawie sześć lat temu! Dlaczego właśnie tam? Przypomnijmy, że Olek został aresztowany i trafił za kratki za zabójstwo Artura Skalskiego (Tomasz Ciachorowski), byłego męża Izy (Adriana Kalska)!

Kulisy ślubu Anety i Olka w "M jak miłość"

Żeby w ogóle mogli się pobrać w więzieniu, w 1514 odcinku "M jak miłość" Aneta dopuściła się fałszerstwa. Oszukała prokuratora, a nawet Olka, który do końca nie wiedział, co planuje jego ukochana. Załamany odsiadką Chodakowski myślał nawet o tym, żeby targnąć się na swoje życie, ale Aneta uratowała go przed samobójstwem. Tyle faktów z przeszłości tej pary.

Aneta nie jest żoną Olka. Tak prawda wyjdzie na jaw w odcinku specjalnym "M jak miłość"

W odcinku specjalnym "Walentynki z M jak miłość" wyjdzie na jaw, że Aneta i Olek wcale nie są małżeństwem, że zgodnie z prawem nigdy nie wzięli ślubu w więzieniu. Jak to możliwe? Sprawa się wyda, kiedy Aneta zajrzy do urzędu, by załatwić sobie nowy paszport. Nagle odkryje, że oficjalnie wcale nie jest "panią Chodakowską" tylko nadal "Kryńską", a jej stan cywilny to nie "mężatka" tylko panna!

- Ja nie jestem twoją żoną! - krzyknie od progu Aneta. - Jak to nie jesteś moją żoną? - Ja nie jestem twoją żoną, ty nie jesteś moim mężem! To nie jest żadna pomyłka. My nie jesteśmy małżeństwem. - Jak nie jesteśmy małżeństwem? Przecież była pani z Urzędu Stanu Cywilnego. Wszystko się odbyło legalnie! Co ty nie pamiętasz? - Ja to sprawdziłam! Skoro braliśmy ślub w areszcie, obowiązywała specjalna procedura. Urzędniczka spisała protokół zawarcia ślubu. Po ceremonii powinna dostarczyć go do urzędu, by sporządzić akt małżeństwa. Pech. W drodze powrotnej miała wypadek i nigdy go nie dostarczyła. Nie ma protokołu, nie ma aktu małżeństwa! - Kochanie dobrze, jest weekend i tak teraz niczego nie załatwimy. Pojedziemy do Grabiny. Odpoczniemy sobie, zrobię ci masaż... - Kręci cię pozamałżeński seks? - rzuci kąśliwie Aneta.

Wariackie Walentynki Anety i Olka w siedlisku w odcinku specjalnym "M jak miłość"

Po dotarciu do siedliska Doroty (Iwona Rejzner) i Bartka (Arkadiusz Smoleński) w Grabinie w odcinku specjalnym "M jak miłość" Aneta zdejmie obrączkę. Zażąda od Olka, by zrobił to samo i odpowiednio się wykazał, jeśli chce mieć ją za żonę. Ale ich Walentynki upłyną nie tak, jak to sobie wymarzyli.

- Trudno, będziesz musiał znowu mnie zdobyć, uwieść, oświadczyć mi się i legalnie się ze mną ożenić! Po prostu... - Anetka, a ty nie przesadzasz czasem? - I masz na to jeden dzień! Akurat mamy Walentynki, taka ładna, symboliczna data - zauważy Aneta, która odmówi Olkowi seksu bez ślubu.

Po niewinnej nocy w łóżku niedostępna Aneta w odcinku specjalnym "Walentynki z M jak miłość" uprzedzi Olka, że jako stara panna "bez przydziału", może powinna się rozejrzeć za "czymś" lepszym.

- Turnus mija, a ja niczyja... - Tylko przypominam ci, że na tym turnusie zostałem tylko ja! - wybuchnie śmiechem Olek.

Powtórne zaręczyny Anety i Olka w "Walentynki z M jak miłość"

Wieczorem w siedlisku podczas "Walentynek z M jak miłość" pojawi za to kolejny, niezapowiedziany gość: kulinarny mistrz i gwiazda internetu - Matteo Brunetti! Przyjedzie do Grabiny na specjalne zaproszenie ich znajomego, żeby zrobić dla Chodakowskich kolację walentynkową.

W finale odcinka specjalnego "M jak miłość" Olek oświadczy się Anecie, a widzowie zobaczą romantyczne zaręczyny małżonków na tarasie siedliska.

Kiedy powtórka odcinka specjalnego "Walentynki z M jak miłość"?

Premiera odcinka specjalnego "Walentynki z M jak miłość" wyjątkowo w sobotę, 14 lutego 2026 r., o godz. 17.20 w TVP2. Ale powtórka już w poniedziałek, 16 lutego 2026 r. o stałe porze, czyli o godz. 20.55 w Dwójce.