M jak miłość. Małżeństwo Anety i Olka nieważne! Po latach odkryją prawdę o ślubie w więzieniu - WIDEO

Agnieszka Pyź
2026-02-11 22:29

Odcinek specjalny "M jak miłość" na Walentynki przyniesie małżeńską katastrofę u Anety (Ilona Janyst) i Olka (Maurycy Popiel), którzy odkryją po latach, że wcale nie są małżeństwem! Jak do tego dojdzie? Zwykły zbieg okoliczności sprawi, że Aneta dowie się, że nie jest żoną Chodakowskiego tylko starą panną, a ich Borysek to nieślubne dziecko. Na tym nie koniec szokujących zdarzeń w odcinku "Walentynki z M jak miłość", bo Aneta nagle zdejmie obrączką i zażąda od Olka oświadczyn. Widzowie muszą się przygotować na fabułę oderwaną od serialowej rzeczywistości...

Walentynki z "M jak miłość" odcinek specjalny - sobota, 14.02.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Ślub Anety i Olka w "M jak miłość" odbył się w więzieniu prawie sześć lat temu! Dlaczego właśnie tam? Przypomnijmy, że Olek został aresztowany i trafił za kratki za zabójstwo Artura Skalskiego (Tomasz Ciachorowski), byłego męża Izy (Adriana Kalska)!

Kulisy ślubu Anety i Olka w "M jak miłość"

Żeby w ogóle mogli się pobrać w więzieniu, w 1514 odcinku "M jak miłość" Aneta dopuściła się fałszerstwa. Oszukała prokuratora, a nawet Olka, który do końca nie wiedział, co planuje jego ukochana. Załamany odsiadką Chodakowski myślał nawet o tym, żeby targnąć się na swoje życie, ale Aneta uratowała go przed samobójstwem. Tyle faktów z przeszłości tej pary. 

Aneta nie jest żoną Olka. Tak prawda wyjdzie na jaw w odcinku specjalnym "M jak miłość"

W odcinku specjalnym "Walentynki z M jak miłość" wyjdzie na jaw, że Aneta i Olek wcale nie są małżeństwem, że zgodnie z prawem nigdy nie wzięli ślubu w więzieniu. Jak to możliwe? Sprawa się wyda, kiedy Aneta zajrzy do urzędu, by załatwić sobie nowy paszport. Nagle odkryje, że oficjalnie wcale nie jest "panią Chodakowską" tylko nadal "Kryńską", a jej stan cywilny to nie "mężatka" tylko panna! 

- Ja nie jestem twoją żoną! - krzyknie od progu Aneta. 

- Jak to nie jesteś moją żoną?

- Ja nie jestem twoją żoną, ty nie jesteś moim mężem! To nie jest żadna pomyłka. My nie jesteśmy małżeństwem.

- Jak nie jesteśmy małżeństwem? Przecież była pani z Urzędu Stanu Cywilnego. Wszystko się odbyło legalnie! Co ty nie pamiętasz?

- Ja to sprawdziłam! Skoro braliśmy ślub w areszcie, obowiązywała specjalna procedura. Urzędniczka spisała protokół zawarcia ślubu. Po ceremonii powinna dostarczyć go do urzędu, by sporządzić akt małżeństwa. Pech. W drodze powrotnej miała wypadek i nigdy go nie dostarczyła. Nie ma protokołu, nie ma aktu małżeństwa!

- Kochanie dobrze, jest weekend i tak teraz niczego nie załatwimy. Pojedziemy do Grabiny. Odpoczniemy sobie, zrobię ci masaż...

- Kręci cię pozamałżeński seks? - rzuci kąśliwie Aneta. 

Wariackie Walentynki Anety i Olka w siedlisku w odcinku specjalnym "M jak miłość" 

Po dotarciu do siedliska Doroty (Iwona Rejzner) i Bartka (Arkadiusz Smoleński) w Grabinie w odcinku specjalnym "M jak miłość" Aneta zdejmie obrączkę. Zażąda od Olka, by zrobił to samo i odpowiednio się wykazał, jeśli chce mieć ją za żonę. Ale ich Walentynki upłyną nie tak, jak to sobie wymarzyli. 

- Trudno, będziesz musiał znowu mnie zdobyć, uwieść, oświadczyć mi się i legalnie się ze mną ożenić! Po prostu...

- Anetka, a ty nie przesadzasz czasem?

- I masz na to jeden dzień! Akurat mamy Walentynki, taka ładna, symboliczna data - zauważy Aneta, która odmówi Olkowi seksu bez ślubu.

Po niewinnej nocy w łóżku niedostępna Aneta w odcinku specjalnym "Walentynki z M jak miłość" uprzedzi Olka, że jako stara panna "bez przydziału", może powinna się rozejrzeć za "czymś" lepszym.

- Turnus mija, a ja niczyja...

- Tylko przypominam ci, że na tym turnusie zostałem tylko ja! - wybuchnie śmiechem Olek. 

Powtórne zaręczyny Anety i Olka w "Walentynki z M jak miłość"

Wieczorem w siedlisku podczas "Walentynek z M jak miłość" pojawi za to kolejny, niezapowiedziany gość: kulinarny mistrz i gwiazda internetu - Matteo Brunetti!  Przyjedzie do Grabiny na specjalne zaproszenie ich znajomego, żeby zrobić dla Chodakowskich kolację walentynkową. 

W finale odcinka specjalnego "M jak miłość" Olek oświadczy się Anecie, a widzowie zobaczą romantyczne zaręczyny małżonków na tarasie siedliska.

Kiedy powtórka odcinka specjalnego "Walentynki z M jak miłość"?

Premiera odcinka specjalnego "Walentynki z M jak miłość" wyjątkowo w sobotę, 14 lutego 2026 r., o godz. 17.20 w TVP2. Ale powtórka już w poniedziałek, 16 lutego 2026 r. o stałe porze, czyli o godz. 20.55 w Dwójce. 

